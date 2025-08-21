Topo

Notícias

Hugo Motta diz que pautará hoje a urgência do projeto de isenção do IR

Brasília

21/08/2025 11h57

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou na rede social X que pautará na sessão do plenário desta quinta-feira, 21, o requerimento de urgência do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem tem renda mensal de até R$ 5 mil.

"Hoje vamos pautar a urgência do PL de Isenção de Imposto de Renda pra quem ganha até R$ 5 mil. É um assunto de interesse do Brasil e vai ajudar milhões de brasileiros", escreveu Motta.

