Hugo Motta diz que pautará hoje a urgência do projeto de isenção do IR

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou na rede social X que pautará na sessão do plenário desta quinta-feira, 21, o requerimento de urgência do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem tem renda mensal de até R$ 5 mil.

"Hoje vamos pautar a urgência do PL de Isenção de Imposto de Renda pra quem ganha até R$ 5 mil. É um assunto de interesse do Brasil e vai ajudar milhões de brasileiros", escreveu Motta.