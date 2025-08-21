Reale Jr.: Há justificativa para prisão preventiva de Jair Bolsonaro

O jurista Miguel Reale Jr. disse ao UOL News desta quinta-feira (21) que o incentivo do ex-presidente Jair Bolsonaro à medidas que prejudicam o país como forma de interferir em seu julgamento justifica uma prisão preventiva.

O relatório final da Polícia Federal entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) na última sexta-feira (15) mostra mensagens trocadas entre Jair e o filho Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, quando falam sobre a "ajuda dos EUA" ao ex-presidente. Em uma das conversas, Eduardo afirmou: "O cara mais poderoso do mundo está a seu favor. Fizemos a nossa parte".

.

Agora há uma prisão domiciliar com limitação como tornozeleira eletrônica, impedimento de redes sociais, não se tem notícias de que ele [Jair Bolsonaro] tenha nesse momento participando da continuidade das atividades de seu filhote lá nos Estados Unidos na traição ao país. Mas se vê que ele diz mesmo, respondendo ao Malafaia, que não iria tomar nenhuma posição de herói, porque ele é vítima e está sendo perseguido.

Ou seja, há um acolhimento por parte do ex-presidente em medidas contra o seu país para a busca de uma salvação de um processo difícil de ser enfrentado pela sua defesa. Então, o que nós temos é realmente alguém que está disposto a prejudicar o país e impedir o exercício do poder judiciário por meio de de ameaças gravíssimas — não só ao ministro mas também ao próprio país. E é necessário ver qual a atitude dele nesse instante.

Mas eu acredito que se justificaria até mesmo uma prisão preventiva diante do fato desta conclusão da Polícia Federal, com vários levantamentos de dados, de trocas de mensagens - aliás em uma linguagem chula que dá vergonha de ler - entre seu filho [Eduardo Bolsonaro], ele e Malafaia, incentivando medidas contra o país, porque o único interesse dessa anistia é o interesse de salvaguardar o Bolsonaro.

Não estão preocupados com todos os outros que participaram, como a infantaria que galopou em direção à sede dos três poderes. O que interessa é, e se vê bem isso com a troca de mensagens, que o interesse único é salvaguardar o pai.

Miguel Reale Jr., jurista

Com a divulgação do relatório, o pastor Silas Malafaia admitiu a hipótese de ser preso. Ele foi alvo da operação da PF e teve seu celular e passaporte apreendidos. Ao jornal Folha de S.Paulo, ele disse que não tem medo de prisão e que o ministro Alexandre de Moraes está em seu "último suspiro" e que "vai chegar a hora de ele cair". Para Reale Jr., a declaração pode justificar a prisão preventiva do pastor.

Acho que ninguém está preocupado se o Malafaia tem medo ou não tem medo. Tanto faz. O problema todo é que realmente ele deprecia o judiciário brasileiro, ele acusa o Alexandre de Moraes, como se o Alexandre de Moraes fosse uma voz única no Supremo Tribunal Federal.

Vamos lembrar que todas as decisões tomadas pelo Alexandre de Moraes foram aprovadas pela turma a qual ele pertence no Supremo Tribunal Federal. Elas são reafirmadas pela coletividade, pelo conjunto da turma. Portanto, o Alexandre de Moraes não é um ditador como ele [Malafaia] diz. Ele [Moraes] toma decisões graves mas elas são submetidas ao conjunto da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, ele [Malafaia] faz acusações e ameaça de que está no "último suspiro" de Alexandre de Moraes. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele vai ter que morrer, tem que vir justiça divina? Ele está incentivando, fazendo uma apologia de violência contra Alexandre de Moraes. É caso, sim, de se pensar em uma prisão preventiva. Ele [Malafaia] sabe. Agora, ele quer prisão preventiva para mobilizar o seu público, mobilizar os seus crentes? É isso o que ele deseja?

O que mostra, portanto, que está muito mais voltado para fazer uma conturbação pública do que para fazer a defesa de valores importantes para a democracia. Então, eu acho que ele está provocando, ele quer a provocação. Eu sinceramente acho que seria melhor até ignorá-lo para não atender o desejo dele, porque só mesmo tendo o desejo de ser preso que alguém faz o que ele fez.

Miguel Rele Jr., jurista

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 16h, e aos domingos, às 16h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: