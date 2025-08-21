Topo

Notícias

Governo vai comprar perecíveis que iriam para EUA, diz ministro

21/08/2025 08h02

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse nessa quarta-feira (20) à noite (20), em entrevista à Voz do Brasil, que o governo brasileiro vai comprar produtos perecíveis, como frutas, peixes e carnes. 

Segundo Teixeira, o destino dos produtos deve ser a merenda escolar, a alimentação das Forças Armadas, os hospitais, os restaurantes universitários e os programas de aquisição de alimentos destinados às populações em insegurança alimentar.

Notícias relacionadas:

"O governo vai estimular que estados e municípios possam adquirir esses produtos pelos programas públicos da alimentação escolar", afirmou. Paulo Teixeira explicou que isso vai representar uma alimentação escolar, por exemplo, com produtos da melhor qualidade. 


Outros compradores

"Nós estamos só regulamentando porque percebemos que alguns setores conseguem redirecionar rapidamente esses programas para outros países".

Um dos exemplos que ele citou foi o caso da castanha que deve ser comercializada para a Europa. "O mesmo acontece com o café. Não tem café no mundo hoje, em lugar nenhum, para substituir o produto brasileiro", argumentou. 

No caso da carne, o ministro afirmou que o produto pode ser estocado, congelado e redirecionado. No entanto, em relação a produtos como mel, açaí, uva e peixes são mais perecíveis e, por isso, deverão ser absorvidos nos programas nacionais de compras públicas. 

Cadeia produtiva 

"O governo vai incluir em todos os seus editais de compras públicas a aquisição para que não haja perda de alimentos", garantiu.

 

 

Ele ressaltou que as compras vão proteger os empreendedores diretos e toda a cadeia produtiva. O ministro conta que os exportadores venderão os produtos pelo preço que eles utilizariam no mercado interno. "Certamente o governo não tem como pagar o preço em dólar, que é o preço de exportação. Mas o governo tem como pagar o preço do mercado interno".

 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Bolsonaro mudou pedido de asilo a Milei quando esteve na embaixada húngara

Defesa diz que Bolsonaro 'jamais descumpriu qualquer medida cautelar'

Caso Ultrafarma: Secretaria da Fazenda de SP exonera fiscal investigado por propinas de R$ 1 bi

Dilma não está entre alvos de sanções dos EUA por causa de Mais Médicos

Discurso sobre presença militar na Ucrânia gera preocupação na Alemanha

Josias: Teto da cadeia de Bolsonaro subiu para 55 anos

Porsche de Gato Preto foi quitado um dia antes de acidente, diz Bia Miranda

Bolsonaro tem até 20h34 de sexta para explicar a Moraes pedido de asilo

Custo de cesta básica cai 15 capitais, mostra pesquisa do Dieese com a Conab

Irã realiza exercícios militares após grandes perdas na guerra com Israel

Libertação dos irmãos Menéndez é analisada em comissão judicial da Califórnia