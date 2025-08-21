Topo

Governo arrecadou R$ 6,554 bilhões com IOF em julho; alta é de 13,05% ante 2024

Brasília

21/08/2025 11h24

A Receita Federal informou que a arrecadação com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em julho de 2025 foi de R$ 6,554 bilhões, um crescimento real de 13,05% ante o mesmo mês de 2024. O aumento é decorrente da elevação das alíquotas estabelecidas por decreto presidencial.

No acumulado de janeiro a julho deste ano, foram arrecadados R$ 43,517 bilhões com IOF, uma alta real de 9,42% em relação a igual período do ano passado. O total recolhido nos primeiros sete meses foi de R$ 1,679 trilhão.

A Receita listou a alta no IOF como componente da arrecadação total do acumulado do ano. "Elevação da arrecadação do IOF, em razão de alteração na legislação do tributo - Decretos 12.467/25 e 12.499/25", destacou o Fisco.

