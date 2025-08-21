Topo

Notícias

Goolsbee, do Fed, é cauteloso quanto a corte de juros em meio à preocupação com inflação, diz Bloomberg TV

21/08/2025 21h08

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta quinta-feira que, embora a reunião de política monetária do banco central dos Estados Unidos no mês que vem seja "ao vivo" para possíveis ações de política monetária, os dados recentes sobre a inflação lhe dão uma certa pausa quando se trata de cortar a taxa de juros.

"O último relatório de inflação que chegou, no qual vimos a inflação de serviços, que provavelmente não é impulsionada pelas tarifas, realmente começar a disparar, é um perigo, é um ponto de dados perigoso", e isso dá alguma cautela em relação à perspectiva de juros mais baixos, disse Goolsbee em uma entrevista à Bloomberg TV.

(Por Michael S. Derby)

