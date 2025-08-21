Conversas de Bolsonaro são 'prova definitiva de conspiração', diz Gleisi

A ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, afirmou hoje que as conversas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o filho Eduardo (PL-SP), deputado que tem atuado nos EUA, "são a prova definitiva da conspiração dos golpistas contra o Brasil".

O que aconteceu

Porta-voz do governo Lula (PT) em situações mais críticas, ela se pronunciou nas redes sociais. "São conversas indecentes entre pessoas que comemoram as sanções contra nossa economia, tramam contra a Justiça e não se incomodam com as consequências para o país e a população", afirmou a ministra.

As conversas, apagadas e recuperadas pela PF (Polícia Federal), foram divulgadas ontem. Elas mostram a articulação para usar as sanções de Donald Trump como pressão ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra o julgamento por tentativa de golpe.

"Quanto mais se aprofundam as investigações, mais é revelado sobre os métodos sujos da extrema-direita", afirmou Gleisi. Segundo o inquérito, postagens nas redes sociais e discursos foram, em muitos casos, combinados entre os dois levando em conta as articulações de Eduardo nos EUA, mostrando que pai e filho alinhavam discursos e estratégias, no Brasil e no exterior.

O relatório final da investigação foi encaminhado ao STF na sexta-feira (15). Bolsonaro e o filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

A PF aponta estratégia de pressão a ministros do Supremo. Foram recuperados diálogos de WhatsApp entre 13 de junho e 17 de julho deste ano, período entre a véspera e poucos dias após o anúncio de tarifaço de 50% aos produtos brasileiros feito por Trump. Para a PF, o ex-presidente e seu filho atuaram para obter sanções dos EUA para pressionar ministros do Supremo.