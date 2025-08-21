Topo

Notícias

Genial/Quaest: Lula amplia vantagem sobre rivais da direita em cenários de 2º turno para 2026

São Paulo

21/08/2025 07h39

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre candidatos da direita em simulações de segundo turno para as eleições de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 21. O levantamento testou nove cenários, e em oito deles - comparáveis a rodadas anteriores - o petista avançou sobre seus adversários.

Foram avaliados os governadores Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul; Ratinho Jr. (PSD), do Paraná; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Ronaldo Caiado (União), de Goiás; e Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo. O instituto também incluiu quatro integrantes da família Bolsonaro: o ex-presidente Jair, a ex-primeira-dama Michelle, além dos filhos Eduardo e Flávio, todos filiados ao PL.

O levantamento ouviu 2 mil eleitores com 16 anos ou mais em 519 municípios entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

Entre os nomes da direita, Tarcísio apresenta numericamente o melhor desempenho em um eventual segundo turno contra Lula. Segundo a pesquisa, o governador paulista soma 35% das intenções de voto, contra 43% do presidente - diferença de 8 pontos porcentuais. Na sequência vem Ratinho Jr., com 34% das intenções frente a 44% do presidente, o que amplia a diferença para 10 pontos.

A pesquisa mostrou ainda que Lula melhora o desempenho contra a família Bolsonaro. Num eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro - cenário improvável, já que ele está inelegível -, o petista registra 47% das intenções de voto, contra 35% do ex-presidente. O mesmo porcentual é mantido contra Michelle e Eduardo Bolsonaro: enquanto Lula soma 47%, a ex-primeira-dama aparece com 34% e o deputado federal licenciado, com 32%.

O pior desempenho é o do senador Flávio Bolsonaro, que alcança apenas 32% das intenções de voto, diante de 48% de Lula. Foi também o único cenário em que o presidente não ampliou a vantagem, já que o nome do senador não constava no levantamento anterior.

Nos cenários contra outros governadores, Lula registra 46% contra 32% de Zema e contra 30% de Leite; diante de Caiado, a vantagem é de 47% a 31%.

Em relação à pesquisa anterior, publicada em julho, Lula só não cresceu acima da margem de erro no confronto com Tarcísio. O petista passou de 41% para 43%, enquanto o governador paulista caiu de 37% para 35%. A diferença entre os dois, portanto, aumentou de 4 para 8 pontos porcentuais.

No mesmo período, a maior variação ocorreu no embate entre Lula e Eduardo Leite. O governador gaúcho recuou de 36% para 30%, enquanto Lula subiu de 41% para 46%, ampliando a distância de 5 para 16 pontos.

Já a diferença entre Lula e Ronaldo Caiado passou de 9 para 16 pontos, também em favor do petista.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Suspeitos de fraude, donos da Camisaria Colombo são alvos de prisão, diz TV

Zelensky impõe condições: primeiro garantia de segurança e depois reunião com Putin

Genial/Quaest: Lula amplia vantagem sobre rivais da direita em cenários de 2º turno para 2026

Vitória da oposição na CPMI do INSS foi 'falha de articulação política do governo', diz Motta

Carta achada em casa de fiscal é vista como prova de esquema de R$ 1 bi

Linha 12-Safira opera com intervalos maiores até o fim do mês após incêndio

Quaest: Lula ganharia de todos os candidatos no 2º turno em 2026

Ucrânia testa míssil de longo alcance em meio a impasse diplomático sobre encontro com Putin

Memorial de Buchenwald pode proibir uso de véu palestino

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4

Exército israelense intensifica ofensiva na Cidade de Gaza