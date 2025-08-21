Topo

Notícias

Genial/Quaest: cresce pressão para Bolsonaro apoiar outro nome; bolsonaristas preferem Michelle

São Paulo

21/08/2025 07h53

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 21, mostra que 65% dos entrevistados consideram que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível, deveria abrir mão da tentativa de ser candidato na eleição de 2026 e apoiar outro nome. O resultado representa crescimento de três pontos porcentuais na comparação com o levantamento realizado em julho.

O grupo que afirma que o ex-presidente deveria manter a candidatura oscilou no limite da margem de erro, de 28% para 26%; 9% não souberam ou não responderam.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais. O levantamento entrevistou presencialmente 12.150 pessoas com 16 anos ou mais, sendo 2.004 para o cenário nacional e o restante para as análises estaduais, entre os dias 13 a 17 de agosto. O nível de confiança é de 95%.

A Quaest também perguntou quem deveria ser o candidato da direita caso Bolsonaro não dispute. No recorte apenas entre os eleitores que se identificam como bolsonaristas, a preferida é a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 36%.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), tem 15%, seguido do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com 10%. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD-PR), têm 8% cada.

Também foram citados Pablo Marçal (6%), Ronaldo Caiado (3%) e Romeu Zema (2%). Eduardo Leite não pontuou, enquanto 5% responderam "nenhum desses" e outros 7% não souberam ou não responderam.

Quando levado em conta todos os eleitores, independentemente da afinidade política, Michelle tem 16% das menções, empatada tecnicamente com Tarcísio (14%). O governador paulista, por sua vez, também empata na margem de erro com Ratinho Jr., que tem 10%.

Marçal foi mencionado por 6%, Leite, por 5%, enquanto Eduardo e Caiado são citados em 4% das respostas, cada. Zema, de Minas Gerais, tem 3% e Flávio, 2%.

A maior parte dos entrevistados, 21%, respondeu que nenhum dos nomes colocados deveria ser o candidato da direita. Outros 13% não souberam ou não responderam.

Reeleição de Lula

A pesquisa também perguntou aos entrevistados se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deveria se candidatar à reeleição no ano que vem. Houve estabilidade no resultado, já que 58% responderam que não, exatamente o mesmo porcentual da rodada anterior; e 39% que sim, oscilação positiva de um ponto porcentual. Os que não souberam ou não responderam são 3%.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Bia Miranda diz que não estava dirigindo e se explica após chamar carro de vítima de 'lixo'

Israel mantém pressão militar sobre Cidade de Gaza antes de ofensiva planejada

Bolsonaro encaminhou vídeos mais de 300 vezes para burlar Justiça, diz PF

Sudaneses lutam para reconstruir capital devastada pela guerra

Justiça nega bloqueio de R$ 3 milhões de bens de empresário que matou gari

Putin está disposto a encontrar Zelenskiy, mas legitimidade do ucraniano é uma questão, diz chanceler russo

Gato Preto: o que se sabe sobre acidente com Porsche na Faria Lima

Pedidos de asilo no Reino Unido atingiram recorde no último ano

Imigrantes brasileiros ilegais em Portugal podem ser expulsos a partir desta quinta-feira

Auditor suspeito de liderar fraude bilionária é exonerado do cargo em SP

indiciamento de Bolsonaro e plano de fuga são notícia na imprensa mundial