Vídeo mostra Gato Preto subindo em Porsche destruído e ameaçando vítima

Em um novo vídeo que está circulando nas redes sociais, o influenciador Samuel Sant'anna, conhecido como "Gato Preto", é visto subindo no Porsche destruído e partindo em direção à vítima do acidente de trânsito ocorrido na manhã de ontem, em São Paulo.

O que aconteceu

Nas imagens, é possível ver influenciador discutindo com Edilson Maiorano, motorista do Hyundai HB20 atingido no acidente. Em determinado momento, Gato Preto sobe nos destroços do carro e parte em direção à vítima.

Pessoas que estão ao redor seguram influenciador. Bia Miranda, namorada de Gato Preto, aparece no banco do carona.

Porsche foi flagrado avançando sinal vermelho em alta velocidade

Gato Preto dirigia o conversível pela Avenida Brigadeiro Faria Lima quando bateu no HB20, na manhã de ontem. Câmeras de segurança da Prefeitura de São Paulo registraram o acidente. As imagens mostram o Porsche em alta velocidade passando no sinal vermelho.

Passageiro do HB20, um homem de 20 anos, se feriu e foi hospitalizado. Os influenciadores deixaram o local do acidente em um carro de aplicativo.

Gato Preto foi preso em seu apartamento por ter fugido do local do acidente. À polícia, ele afirmou ter acolhido as vítimas, mas justificou a evasão por conta da presença de pessoas que filmavam a cena.

Policiais militares o localizaram em casa com duas mulheres. Ao atender os agentes, o influencer e as mulheres estavam nus.

Suspeito se recusou a fazer teste do bafômetro, mas foi submetido a exame no IML. Gato Preto foi solto na sequência, enquanto aguarda o resultado da perícia.

Prejuízo milionário: Porsche teria sido quitado um dia antes do acidente

Bia disse em vídeo que carro foi quitado um dia antes do acidente. O Porsche 911 Carrera S Cabriolet, ano 2020, ficou totalmente destruído.

Conversível é avaliado em cerca de R$ 800 mil, apesar de Gato Preto e Bia terem relatado prejuízo de R$ 1,5 milhão. "Vou falar para vocês, mano. Bati minha Porsche. Perdi R$ 1 milhão e meio e está suave. Vamos para outra", declarou o influenciador em post na sequência da batida.

Em outro vídeo, Bia chamou carro atingido de "lixo". "A gente arca com a responsabilidade do carro do senhor, claro que ele não vai ficar sem", completou.

Fala levou a críticas e influenciadora fez novo post na tentativa de se explicar. Ela disse que a palavra "lixo" foi usada no sentido de que o problema seria simples de resolver e afirmou que o dono do HB20 vai receber R$ 60 mil como compensação.

Influenciadores postaram festa com bebida e acidente nas redes

Em publicação nas redes sociais, Gato Preto confirmou que se envolveu em um acidente e machucou a mão. Ele publicou uma foto indo para a casa depois da colisão. A imagem, porém, foi apagada minutos depois.

Bia Miranda também publicou um vídeo na sequência do acidente. Ela mostrou o Porsche destruído e disse que estava deixando o local em um carro por aplicativo: "Sofri um acidente, mas, graças a Deus, está tudo bem, gente?".

Horas depois, influenciadora fez novo vídeo dizendo que "não sabe quem está errado e quem está certo". "Na hora eu nem vi quem estava lá, eu só vi um moço sentado dentro do carro, como eu também estava sentada dentro do carro. Eu estava tentando entender o que foi que aconteceu.", falou.

Influenciadores publicaram vídeos bebendo antes do acidente. Em um do posts, Bia Miranda aparece fumando dentro do carro parado, enquanto Gato Preto está ao volante. Em outro post feito por Gato Preto durante a madrugada, é possível ver garrafas de bebidas em uma festa.