Fitch: gasto do consumidor nos EUA diminui drasticamente no 1º semestre com inflação e tarifas

São Paulo

21/08/2025 17h09

O gasto do consumidor nos EUA desacelerou significativamente na primeira metade de 2025, diminuindo em relação ao ritmo robusto observado no final de 2024, de acordo com monitoramento da Fitch Ratings.

Segundo a agência de classificação de risco, a crescente incerteza na política comercial e a volatilidade do mercado de ações enfraqueceram o sentimento e a confiança do consumidor, levando a uma redução nos gastos das famílias.

"À medida que os repasses de custos relacionados a tarifas para os bens aumentam a pressão inflacionária, a economia pode tomar um rumo estagflacionário ainda este ano", diz Olu Sonola, chefe de Pesquisa Econômica dos EUA na Fitch. "Espera-se que os preços mais altos atinjam primeiro as categorias de bens, provavelmente enfraquecendo os gastos do consumidor antes da temporada de férias".

O crescimento dos gastos do consumidor caiu para 0,5% no primeiro trimestre de 2025 e 1,4% no segundo trimestre, abaixo dos 3,7% no terceiro trimestre de 2024 e 4,0% no quarto trimestre do ano passado.

A Fitch espera que o crescimento dos gastos do consumidor atinja uma média de 1,8% em 2025-2026, uma queda significativa em relação aos 2,8% em 2024.

