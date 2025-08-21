Federarroz indica a produtor participar de Contrato de Opção de Venda do governo

Topo

São Paulo, 21 - A Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul (Federarroz) aconselhou nesta quinta-feira, 21, em nota, que os produtores gaúchos do cereal participem do novo Contrato de Opção e Venda Público lançado pelo governo federal. A recomendação surge diante da crise enfrentada pelo setor, caracterizada por alta produção e preços que não cobrem os custos de produção, lembra a entidade no comunicado. A Portaria Interministerial MAPA/MF/MDA nº 26/2025, divulgada em 20 de agosto, estabelece as diretrizes para este contrato, referente ao arroz longo fino em casca, tipo 1, safra 2024/25.A Federarroz argumenta que a adesão a essa política pode equilibrar a oferta no mercado, facilitar a sobrevivência dos produtores e criar condições para a continuidade da atividade na próxima safra. A entidade destaca ainda a importância estratégica da medida para a segurança alimentar da população.Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

