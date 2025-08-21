Fed prepara reinicialização de sua estratégia expansiva durante encontro em Jackson Hole

Por Howard Schneider

JACKSON, WYOMING (Reuters) - A mudança de foco do Federal Reserve para o mercado de trabalho em 2020 será reinicializada na sexta-feira, quando o chair do Fed, Jerome Powell, deverá divulgar um novo arcabouço para o banco central que leva em conta anos em que a inflação aumentou, os empregos são abundantes e a incerteza se tornou a palavra de ordem.

O novo documento pode não descartar completamente a linguagem utilizada quando o Fed, em meio à pandemia e a um crescente movimento de justiça social, prometeu não interromper os avanços do mercado de trabalho diante da mera ameaça de inflação, na esperança de alcançar níveis de emprego "amplos e inclusivos".

Mas Powell sinalizou que uma recalibragem está chegando, possivelmente enfatizando a inflação estável como base para os melhores resultados do mercado de trabalho e relegando algumas ideias para momentos em que a economia estiver anormalmente fraca ou a inflação estiver anormalmente baixa, como ocorreu na década anterior à pandemia.

Naqueles anos, quando o Fed organizou uma série nacional de visitas à comunidade, os funcionários perguntavam sobre a inflação e "as pessoas olhavam para nós como se tivéssemos duas cabeças. Essa não era a questão" quando as preocupações com emprego e crescimento eram mais importantes, disse a professora da Duke University, Ellen Meade, que ajudou a organizar a revisão do arcabouço de 2020 como uma das principais consultoras do Fed. "O mundo parece muito diferente hoje".

Powell já reconheceu que a linguagem adotada em 2020 havia sido superada pelo aumento da inflação durante a pandemia de Covid-19 e que provavelmente estava em vias de ser abandonada. Ele deve detalhar o novo documento de estratégia ao discursar na conferência anual de pesquisa do Fed na sexta-feira.

A ata da reunião de 29 e 30 de julho do Fed, divulgada na quarta-feira, disse que o comitê está perto de finalizar as mudanças em sua declaração de princípios e reiterou que ela "será projetada para ser robusta em uma ampla gama de condições econômicas".

A abordagem atual foi criticada por introduzir complexidades que podem ter retardado a resposta do Fed à inflação em 2021 e se mostrou irrelevante para a forma como a economia evoluiu durante a pandemia.

Grande parte do que foi introduzido em 2020, especialmente uma promessa controversa de permitir que períodos de inflação alta compensem os períodos de inflação baixa, de modo que a média seja de 2% ao longo do tempo, surgiu da experiência do Fed ao tentar elevar a taxa de juros de um patamar próximo a zero, onde estava presa após a recessão de 2007 a 2009.

Essa abordagem pode continuar sendo apropriada durante uma fraqueza econômica prolongada, disse o ex-vice-chair do Fed, Richard Clarida, que ajudou a supervisionar as últimas revisões do arcabouço. Mas a abordagem em tempos normais pode voltar a ser a meta de inflação mais direta que o Fed utilizava anteriormente.

"Uma leitura literal da declaração de 2020 se mantém muito bem operando no ambiente em que o Fed vinha operando há uma dezena anos. Inflação abaixo da meta. Estagnação secular", disse Clarida, agora consultor econômico global da Pimco. Mas "2025 não é 2020. Temos espaço para política econômica".

A taxa de referência atual do Fed está fixada entre 4,25% e 4,50%, mas estava um ponto percentual mais alta no ano passado, um nível mais alinhado com as décadas anteriores. De março de 2008 a setembro de 2022, ela nunca esteve acima de 2,5%.

O desafio para Powell e para o Fed agora será evitar a ideia de desistência do mercado de trabalho em favor de uma abordagem que priorize a inflação.

O mercado de trabalho se recuperou lentamente da crise de 2007 a 2009, mas a taxa de desemprego acabou caindo bem abaixo do nível que as autoridades do Fed consideram consistente com uma inflação estável.

No entanto, a inflação permaneceu moderada, provocando uma pequena revolução no pensamento. Em vez de ver uma troca inevitável entre inflação e empregos, as autoridades do Fed decidiram que não precisavam mais ver uma taxa de desemprego baixa como um sinal de inflação futura. Os ganhos de emprego poderiam continuar até que houvesse sinais mais óbvios de aumento de preços.