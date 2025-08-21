Imagem de líderes europeus esperando Trump na Casa Branca foi criada por IA

É falsa a imagem compartilhada nas redes sociais e que supostamente mostraria alguns líderes europeus esperando para serem atendidos pelo presidente norte-americano Donald Trump em um corredor da Casa Branca.

O conteúdo foi criado com o auxílio de inteligência artificial. As publicações falsas tentam insinuar que Trump teria tratado as autoridades com desdém com o intuito de demonstrar sua força.

O que diz o post

A publicação contém uma imagem que retrataria Emmanuel Macron, presidente da França, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, entre outros líderes, sentados lado a lado em um corredor.

"O Trump dando um chá de cadeira no presidente da França e num monte de burocrata da União Europeia só pra mostrar que são eles que precisam dos EUA", diz o texto que acompanha a publicação, dando a entender que a cena é real e foi registrada na Casa Branca.

Por que é falso

Imagem foi criada por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas peças desinformativas à análise de programas especializados na identificação de adulterações digitais. O Hive Moderation indicou 99,8% de possibilidade de a imagem ter sido criada com ferramentas de inteligência artificial (abaixo). Já o DetectAI apontou "alta confiança" de que a cena foi gerada por IA (abaixo).

Hive Moderation apontou 99,8% de probabilidade de imagem ter sido gerada por IA Imagem: Reprodução

DetectAI indicou "alta confiança" de que conteúdo foi criado por inteligência artificial Imagem: Reprodução

Conteúdo contém falhas típicas de IA. Uma análise mais detalhada da imagem revela alguns problemas comuns em materiais gerados por inteligência artificial. Há um par de pernas sem o resto do corpo, uma vez que não existe ninguém sentado ao lado do homem que se parece com Macron (abaixo, em vermelho). Os dedos das mãos estão distorcidos, alguns com tamanho desproporcional (em amarelo). A mulher mais ao fundo aparenta não usar calça ou saia, ou então vestir uma peça muito curta, o que seria inadequado para uma reunião desse tipo (em azul).

Imagem usada nos posts enganosos contém erros comuns de IA, como pés "sem dono" (em vermelho), dedos distorcidos (em amarelo) e ausência de roupas (em azul) Imagem: Reprodução

Agências internacionais desmentiram posts falsos. Sites de checagem analisaram publicações semelhantes e também concluíram que se trata de uma imagem feita por inteligência artificial (aqui e aqui, em inglês, e aqui, em francês).

Líderes europeus se reuniram com Trump. Embora a imagem seja falsa, sete chefes de estado europeus estiveram em Washington ao lado do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para uma reunião com o presidente dos EUA na segunda (aqui). O encontro faz parte de uma série de negociações para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia (aqui). Trump propôs a Zelensky uma reunião trilateral com Vladimir Putin, presidente russo (aqui).

Viralização. Uma publicação no X (antigo Twitter) tem mais de 271 mil visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Reuters.

