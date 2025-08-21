Amanda Klein: Entrevistas de Alexandre de Moraes jogam gasolina no fogo

As recentes entrevistas do ministro do STF Alexandre de Moraes à imprensa internacional colocam ainda mais gasolina no fogo já instaurado nas relações entre Brasil e Estados Unidos, analisou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

Moraes reafirmou que bancos brasileiros podem ser punidos caso cumpram sanções internacionais não referendadas pelo STF e demonstrou expectativa de que Donald Trump reverta as sanções impostas contra ele.

Alexandre de Moraes continua pautando os mercados ao dobrar a aposta em nova entrevista à imprensa americana. Moraes reafirmou em entrevista à Reuters o conteúdo da decisão de Dino: bancos nacionais podem ser punidos se bloquearem ou confiscarem ativos de brasileiros - no caso do próprio Alexandre - em resposta a ordens internacionais como a lei Magnitsky se não forem referendadas pela corte brasileira.

A entrevista à imprensa internacional é a mesma estratégia usada por Lula para colocar a sua versão dos fatos ao público externo. A declaração de Moraes de que espera que as sanções contra ele sejam revertidas, revogadas, por vontade do próprio Trump ao tomar conhecimento dos fatos verdadeiros, ou então por decisão judicial nos Estados Unidos, soa quase como provocação ou alienação.

Cutucar a onça com vara curta não é recomendado no momento. Há muitos interesses em jogo. A integridade do sistema financeiro nacional, o comércio internacional e as relações diplomáticas entre dois países amigos há 200 anos que passam por seu pior momento. A diplomacia deve ficar a cargo do Itamaraty, a política do Executivo e do Parlamento. Ao Judiciário, especialmente ao Supremo, recomenda-se cautela e discrição, dois ingredientes que não fazem parte do cardápio do ministro. Amanda Klein

Amanda Klein lembrou que o autor da Lei Magnitsky enviou carta ao governo Trump classificando a sanção a Moraes como vergonhosa e contrária ao propósito da lei.

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista.

A Polícia Federal indiciou ontem Jair Bolsonaro e o filho Eduardo por coação no curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o que pode render até 12 anos de cadeia. Amanda Klein

Troca de mensagens entre pai e filho mostra o alinhamento dos dois na empreitada para atacar o Brasil via extorsão econômica com um tarifácio e sanções ao STF em troca da anistia do ex-presidente. Amanda Klein

Esse indiciamento da PF é mais uma prova de que nossas instituições são soberanas e funcionam bem. Amanda Klein

