Extinction Rebellion e Greta Thunberg bloqueiam avenida e banco na Noruega

21/08/2025 09h40

Greta Thunberg e mais de 100 ativistas climáticos bloquearam a principal avenida de Oslo e uma agência bancária nesta quinta-feira (21) para exigir que a Noruega feche sua indústria petrolífera, disseram a polícia e os organizadores. 

A ação ocorreu logo após o protesto de 36 horas do grupo, que bloqueou a maior refinaria de petróleo da Noruega, na costa sudoeste. 

"Há mais de 100 ativistas em frente à sede do banco DNB, na avenida Karl Johan", disse o chefe de operações da polícia de Oslo, Anders Aas.

O protesto foi organizado pela Extinction Rebellion. 

Em um comunicado, a organização Reclaim the Future, que também participou da manifestação, afirmou que o DNB era "o banco na Escandinávia que mais investe na expansão da indústria de combustíveis fósseis". 

Segundo o comunicado, os manifestantes exibiram faixas, entoaram slogans e fizeram discursos exigindo que a Noruega encerrasse gradualmente seus negócios de petróleo e gás. 

A Noruega é a maior produtora de petróleo e gás da Europa Ocidental.

A Equinor, proprietária majoritária da refinaria de Mongstad, disse que pretende manter sua produção de petróleo estável em 1,2 milhão de barris por dia até 2035 e espera produzir 40 bilhões de metros cúbicos de gás anualmente até essa data.

po/dc/mab/mb/aa

© Agence France-Presse

