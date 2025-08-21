Topo

Exército israelense pede evacuação de hospitais e organizações humanitárias do norte de Gaza

21/08/2025 11h03

O Exército israelense declarou, nesta quinta-feira (21), que informou ao pessoal médico e às organizações de ajuda humanitária no norte de Gaza para que comecem a elaborar planos de evacuação diante de uma ofensiva militar para tomar a região.

Nesta semana, oficiais militares israelenses informaram aos "funcionários médicos e às organizações internacionais no norte da Faixa de Gaza... que se preparem para a evacuação da população para o sul" do território palestino, segundo um comunicado emitido pelo Exército.

O anúncio ocorre depois que o Ministério da Defesa aprovou, nesta semana, uma ofensiva para tomar a Cidade de Gaza e ordenou o recrutamento de cerca de 60.000 reservistas, o que aumenta os temores de que a campanha agrave a já catastrófica crise humanitária na Faixa de Gaza.

Segundo o comunicado, o Exército informou às partes pertinentes no território para que comecem a realocar o equipamento hospitalar para o sul. 

"Os oficiais enfatizaram aos responsáveis médicos que estão realizando ajustes na infraestrutura hospitalar no sul da Faixa para receber os doentes e feridos, e que se prevê um aumento na entrada do equipamento médico necessário", diz o texto.

