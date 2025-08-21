Topo

Eurofarma reduz prejuízo no 2º tri com melhora operacional

21/08/2025 19h48

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa do setor farmacêutico Eurofarma divulgou na noite desta quinta-feira um prejuízo líquido de R$92,6 milhões no segundo trimestre, inferior à perda de R$205,2 milhões apurada na mesma etapa do ano passado, com efeito de melhora operacional no período.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) saltou para R$301,4 milhões no segundo trimestre, de R$72,5 milhões um ano antes. Com ajustes, o Ebitda expandiu 89%, para R$476,6 milhões, segundo relatório de resultados.

A receita líquida atingiu R$2,7 bilhões, 15,3% acima de um ano antes, com crescimento das unidades de prescrição, genéricos e destaque para o lançamento de produtos. No Brasil, as vendas alcançaram R$1,9 bilhão, alta de 18,8% ano a ano, representando 72% da venda total. A Eurofarma possui presença em 24 países.

A companhia, que tem market share de 3,8% no segmento de farmácia, 4,5% em prescrição e 10,4% em genéricos, concluiu em maio a aquisição de 60% da marca de dermocosméticos Dermage, e em junho concluiu a operação que resultou na formação de uma joint venture com a sul-coreana SK Biopharmaceuticals.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

