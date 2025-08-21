EUA vendem 519,8 mil t de trigo da safra 2025/26, revela USDA

São Paulo, 21 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 519,8 mil toneladas de trigo na safra 2025/26 na semana encerrada em 14 de agosto, já descontados os cancelamentos, informou nesta quinta-feira, 21, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa baixa de 28% ante a semana anterior, e de 25% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais compradores foram México (119,5 mil t), Coreia do Sul (90,5 mil t), destinos não revelados (80,4 mil t), Tailândia (66 mil t) e África do Sul (51,6 mil t).Para 2026/27, os cancelamentos superaram as vendas em 38 mil toneladas, para destinos não revelados.O saldo das duas temporadas, de 481,8 mil t, ficou abaixo da faixa estimada por analistas do mercado, de 500 mil a 825 mil toneladas.As exportações de 360,6 mil toneladas na semana, alta de 6% ante a semana anterior, mas recuo de 30% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais destinos foram Japão (56,9 mil t), África do Sul (51,6 mil t), Venezuela (44,3 mil t), Chile (39,5 mil t) e Filipinas (38,5 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires