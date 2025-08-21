Topo

EUA suspendem imediatamente emissão de vistos de trabalho para motoristas de caminhões comerciais, diz Rubio

21/08/2025 19h32

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos estão suspendendo imediatamente a emissão de todos os vistos de trabalho para motoristas de caminhões comerciais.

"O número crescente de motoristas estrangeiros que operam carretas nas estradas dos EUA está colocando em risco vidas americanas e prejudicando os meios de subsistência dos caminhoneiros norte-americanos", disse Rubio em um post no X.

(Reportagem de Jasper Ward)

