Topo

Notícias

EUA aplicará tarifa de 15% a automóveis europeus

21/08/2025 08h20

Os automóveis e produtos farmacêuticos europeus estarão sujeitos a uma tarifa de 15% ao entrar nos Estados Unidos, segundo um comunicado conjunto publicado nesta quinta-feira(21) pela União Europeia e o governo Trump. A tarifa reduzida não inclui vinhos e bebidas alcoólicas. 

"Infelizmente, não conseguimos incluir este setor" nas reduções, declarou o comissário europeu Maros Sefcovic em uma conferência de imprensa, na qual apresentou os detalhes do acordo comercial alcançado entre a UE e o governo Trump no final de julho. 

Ele acrescentou que as negociações continuarão e que "essas portas não estão fechadas para sempre". 

A redução das tarifas aduaneiras para 15% em vinhos e bebidas alcoólicas foi muito solicitada pela França e pela Itália. 

Após meses de intensas negociações, Bruxelas e Washington selaram um acordo comercial no final de julho baseado em tarifas aduaneiras de 15% para os produtos europeus que chegam aos Estados Unidos. 

Esta taxa é muito maior que a vigente antes do retorno do presidente americano ao poder, em torno de 4,8%. Mas é menor do que a que o bilionário republicano ameaçou impor ao Velho Continente em caso de não acordo. 

Quanto ao cronograma de aplicação dessas tarifas de 15% para automóveis, em comparação com os atuais 27,5%, o comissário expressou sua confiança de que serão aplicadas retroativamente a partir de 1º de agosto, afirmando ter recebido garantias dos americanos nesse sentido. 

O texto conjunto especifica que a tarifa entrará em vigor quando a UE introduzir um texto legislativo para reduzir suas próprias tarifas. "Estamos trabalhando com determinação para iniciar o processo legislativo" o mais rápido possível, afirmou Sefcovic. 

Em uma breve mensagem publicada no X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou um texto que oferece "previsibilidade para nossas empresas e consumidores". 

Além das tarifas impostas aos produtos europeus, a UE comprometeu-se a investir 750 bilhões de dólares (4,10 trilhões de reais) em energia e 600 bilhões de dólares (3,28 trilhões de reais) adicionais nos Estados Unidos.

cjc/jca/vmt/msr/mb/jc/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Boeing negocia venda de até 500 aviões para a China, informa Bloomberg

Imaginem o quanto um 4º mandato iria incomodar a oposição, diz Lula em SP

Corte de apelações dos EUA anula multa de US$ 464 milhões contra Trump em processo civil

Advogado de Bolsonaro diz que ex-presidente 'nunca cogitou sair do Brasil'

EUA e Europa criam opções militares para Ucrânia e pretendem apresentá-las a assessores de segurança nacional

EUA vendem 519,8 mil t de trigo da safra 2025/26, revela USDA

Taiwan aumentará muito orçamento de defesa para 2026 enquanto EUA pressionam para elevar gastos

Lula diz que incomoda muita gente e fala em 4º mandato: 'Se preparem'

Pastor autor de 'Café com Deus Pai' enviará 20 mil livros a policiais de SC

Crimes atribuídos pela PF a Bolsonaro e Eduardo têm penas de até 12 anos

Durante evento em SP, Lula critica banqueiros e intromissão de Trump na política do País