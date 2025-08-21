Topo

Estudante finca lápis na cabeça de colega durante briga em escola no litoral de São Paulo

21/08/2025 10h17

Um estudante fincou um lápis na cabeça de um colega durante um briga dentro da sala de aula de uma escola municipal da Praia Grande, no litoral de São Paulo, na terça-feira, 19. O aluno ferido foi socorrido imediatamente.

A Prefeitura de Praia Grande, por meio da Secretaria de Educação do Estado, disse que tomou conhecimento dos fatos pela gestão da unidade de ensino que, por sua vez, prestou o socorro imediato ao aluno.

"Ainda em relação à situação, a equipe gestora esclarece que não havia um histórico formal de agressões ou episódios de bullying entre os envolvidos no caso", afirmou o município.

Os responsáveis legais dos envolvidos já foram devidamente atendidos, e, as providências relativas às sanções disciplinares já estão sendo adotadas, frente a gravidade dos fatos, de acordo com a gestão municipal.

"A Secretaria de Educação e a equipe gestora da unidade escolar colocam-se à disposição da família. Para evitar que tais casos ocorram dentro das escolas municipais, a Seduc conta com a atuação das pedagogas comunitárias que realizam os círculos restaurativos com o objetivo de promover a Cultura da Paz dentro das unidades de ensino", disse.

A gestão municipal afirmou ainda que repudia qualquer tipo de atitude violenta entre estudantes. Como ação preventiva, a pasta municipal conta ainda com a atuação dos psicólogos educacionais que fazem palestras com os estudantes voltadas para as questões socioemocionais.

