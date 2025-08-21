Topo

Notícias

Espanha investiga se houve falhas de prevenção em municípios afetados por incêndios

21/08/2025 12h43

O Ministério Público do Meio Ambiente espanhol determinou a abertura de uma investigação para apurar se os municípios afetados por incêndios devastadores neste verão adotaram planos de prevenção, indica um documento consultado nesta quinta-feira (21) pela AFP. 

A Espanha possui um sistema descentralizado no qual os governos regionais lideram as respostas diante das catástrofes, mas o governo central pode intervir se houver uma emergência grave. 

A nível local, em Castilla y León, Galícia ou Extremadura, que sofreram os piores incêndios desde o início de agosto, habitantes criticam a falta de prevenção e organização deficiente dos serviços de emergência. 

Os governos regionais têm a obrigação de estabelecer planos de prevenção, embora o jornal El País tenha revelado que o Executivo central de Madri ainda não emitiu o decreto que define os critérios comuns para elaborar essas estratégias. 

Em uma carta, publicada primeiro pelo El País, o promotor responsável pela unidade de Meio Ambiente e Urbanismo, Antonio Vercher, aponta que é "evidente" que a situação se deve "à ausência ou, conforme o caso, à aplicação inadequada dos planos de prevenção de incêndios". 

Os promotores podem exigir a "responsabilização penal" daqueles "que, tendo a obrigação de elaborá-los", não o fizeram, acrescentou. 

Segundo o Sistema Europeu de Informações sobre Incêndios Florestais, mais de 400.000 hectares queimaram este ano na Espanha. Este número supera o recorde anterior de 306.000 hectares em 2022, considerada a pior temporada desde o início dos registros em 2006.

