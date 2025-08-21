Malafaia diz que conversas mostraram que ele não é 'bolsominion'

Após o relatório da Polícia Federal revelar conversas entre Silas Malafaia e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o pastor disse ter achado "até bom", porque as mensagens mostram que ele não é "bolsominion".

O que aconteceu

Para Malafaia, a divulgação das conversas no relatório ocorre para "desviar o foco e a atenção". "As mensagens mostram minha independência, que crítico, que falo bem, falo bem, questiono, que não sou um bolsominion, que não sou um cara manipulado para bajular", disse o pastor em entrevista ao Metrópoles.

Nas conversas com Bolsonaro, Malafaia chamou Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de "babaca". Em outras mensagens, o pastor teria "instigado" o ex-presidente a quebrar as medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes em julho, segundo a investigação.

O líder evangélico foi alvo de buscas e apreensões da PF ontem. A operação ocorreu após Malafaia chegar no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro —o passaporte e o celular do pastor foram apreendidos. O ministro Alexandre de Moraes também determinou medidas cautelares, entre elas a proibição de deixar o país e de se comunicar com outros investigados no inquérito que apura a tentativa de obstrução do processo da trama golpista.

Malafaia negou que pudesse fugir do país, mas disse que tinha viagem marcada para os Estados Unidos. Segundo o pastor, ele desembarcaria em Boston para participar de uma conferência de sua igreja na região, além disso seria o responsável pelo casamento da filha de um outro líder evangélico.

Em atualização