Topo

Notícias

Malafaia diz que conversas mostraram que ele não é 'bolsominion'

Silas Malafaia em ato na avenida Paulista em defesa de Jair Bolsonaro, em 25 de fevereiro de 2024 - Bruno Santos 25.fev.24/Folhapress
Silas Malafaia em ato na avenida Paulista em defesa de Jair Bolsonaro, em 25 de fevereiro de 2024 Imagem: Bruno Santos 25.fev.24/Folhapress
do UOL

Do UOL, em São Paulo

21/08/2025 12h59

Após o relatório da Polícia Federal revelar conversas entre Silas Malafaia e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o pastor disse ter achado "até bom", porque as mensagens mostram que ele não é "bolsominion".

O que aconteceu

Para Malafaia, a divulgação das conversas no relatório ocorre para "desviar o foco e a atenção". "As mensagens mostram minha independência, que crítico, que falo bem, falo bem, questiono, que não sou um bolsominion, que não sou um cara manipulado para bajular", disse o pastor em entrevista ao Metrópoles.

Nas conversas com Bolsonaro, Malafaia chamou Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de "babaca". Em outras mensagens, o pastor teria "instigado" o ex-presidente a quebrar as medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes em julho, segundo a investigação.

O líder evangélico foi alvo de buscas e apreensões da PF ontem. A operação ocorreu após Malafaia chegar no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro —o passaporte e o celular do pastor foram apreendidos. O ministro Alexandre de Moraes também determinou medidas cautelares, entre elas a proibição de deixar o país e de se comunicar com outros investigados no inquérito que apura a tentativa de obstrução do processo da trama golpista.

Malafaia negou que pudesse fugir do país, mas disse que tinha viagem marcada para os Estados Unidos. Segundo o pastor, ele desembarcaria em Boston para participar de uma conferência de sua igreja na região, além disso seria o responsável pelo casamento da filha de um outro líder evangélico.

Em atualização

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Mulher de vídeo é vendedora de joias, e não a mais rica de Dubai

Quem é Fernanda Bolsonaro, que PF dizer ser autora de arquivo sobre asilo

Israel começa preparativos para invadir Gaza; hospitais devem ser evacuados

Após xingamentos, Eduardo Bolsonaro grava vídeo em apoio a Silas Malafaia

Malafaia diz que conversas mostraram que ele não é 'bolsominion'

Federarroz indica a produtor participar de Contrato de Opção de Venda do governo

Justiça bloqueia bens de Hytalo Santos e do marido, diz TV

México anuncia investimento público no setor elétrico de cerca de US$ 8,2 bilhões

Em áudio, Bolsonaro diz que ficou 'muito feliz' com Trump após tarifaço

Espanha investiga se houve falhas de prevenção em municípios afetados por incêndios

Donos da camisaria Colombo 'multiplicaram' dinheiro em até 4x, diz polícia