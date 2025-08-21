Empresário que matou gari diz que pegou arma da esposa delegada escondido

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, disse que "pegou escondida" a arma usada no crime, que pertence a sua esposa, a delegada da Polícia Civil de Minas Gerais Ana Paula Lamego Balbino Nogueira.

O que aconteceu

Renê alegou que pegou a arma escondida para garantir a própria segurança no caminho até a empresa onde trabalhava, em Betim. No depoimento em que confessou o crime, ele relatou que no dia do ocorrido saiu de casa por volta das 08h05, pegou a pistola calibre .380 de Ana Paula e colocou o objeto em sua mochila sem que a esposa tivesse percebido.

Empresário afirmou que aquela "foi a primeira vez" que pegou a arma da esposa. No depoimento, ele justifica que pegou a pistola "pelo fato de estar indo para local perigoso e que não conhecia muito bem as vias" para chegar até a sede da empresa e que, por ser natural de outro estado — Rio de Janeiro — estava "receoso" de andar desarmado.

À polícia, ele contou que a arma seria usada em caso de "proteção" pessoal, porque "estava muito tenso". Renê ressaltou que não pensou que teria acertado o tiro em Laudemir e afirmou estar arrependido "por ter jogado fora a vida da vítima, dele [mesmo], atrapalhado a vida da esposa, do filho [que ele tem com outra mulher] e da família da vítima".

Como tudo ocorreu

Renê admitiu que no dia do crime ele pegou um desvio para o trabalho porque estava atrasado. Em determinado ponto, entrou em um beco sem saída e foi aconselhado por pessoas na rua a voltar. Nesse momento, ele confessou que retirou a arma da mochila e a colocou embaixo de suas pernas no banco do carro.

Ao retornar na via, ele contou que se deparou com engarrafamento provocado pelo caminhão do lixo, que fazia a coleta. Segundo Renê, a motorista do caminhão deixou outros veículos à sua frente passar, mas na sequência foi em direção ao seu automóvel. Ele falou para a mulher que seu carro "é largo" e não iria passar pelo espaço deixado.

Motorista do caminhão viu a arma em suas pernas e gritou "ele está armado", ainda segundo consta nos documentos da polícia sobre o depoimento dado por Renê. Após a fala da motorista, o empresário disse que um dos garis que fazia a coleta no local foi até sua direção e gritou que "ameaçar mulher é fácil, quero ver fazer isso com um homem".

Na sequência, o empresário desceu do carro armado, e esse gari falou "com arma é fácil". Renê, então, disse que chamou o homem para "resolver na mão", e nesse momento sua arma disparou.

No depoimento, Renê também admitiu que o gari com quem ele discutiu verbalmente não foi Laudemir, a vítima fatal. Ainda, ele negou a versão de testemunhas de que o carregador da pistola tenha caído, ele apanhado do chão e recolocado na arma.

Renê segue preso preventivamente e deverá responder por homicídio duplamente qualificado. A Corregedoria da Polícia Civil mineira instaurou procedimento administrativo para apurar se houve omissão ou prevaricação por parte da delegada. Até o momento, ela não foi indiciada no caso, nem é suspeita de ter ajudado o marido, e segue no cargo.

O UOL tenta contato com a defesa de Renê, mas sem retorno. Ana Paula também não se manifestou. Em ambos os casos, o espaço segue aberto.

Relembre o caso

Renê da Silva Nogueira Junior confessou que matou Laudemir de Souza Fernandes após discussão de trânsito. Laudemir estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo, segundo a PM.

Eempresário teria se incomodado com o espaço que o caminhão de lixo ocupava e exigiu que a motorista liberasse a via para que ele passasse com seu veículo. Renê teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

Ele fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Delegado diz que Renê seguiu com rotina após o crime para evitar formar provas contra ele e ocultar que havia assassinado Laudemir. Evandro Radaelli, responsável pelo caso, comentou ao UOL News as imagens de câmeras de segurança que mostraram o empresário no trabalho e em casa após o crime.

Radaelli afirmou que Renê será indiciado por homicídio qualificado com dois agravantes: motivo fútil e uso de recursos que impediram a defesa da vítima.