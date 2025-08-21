Topo

Notícias

Embraer tem negociações avançadas para novas encomendas e Índia é possibilidade, diz Mercadante

Rio

21/08/2025 13h50

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta quinta-feira, 21, que a Embraer está em negociações avançadas para novas encomendas, com a possibilidade de vendas fortes para países que também foram afetados pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Alguns grandes mercados do mundo se abriram para a Embraer. Temos grandes chances de países que foram atingidos pelo tarifaço e existe a possibilidade de fazerem encomendas, para a Embraer, muito fortes", disse Mercadante, em coletiva de imprensa sobre os resultados do banco referentes ao segundo trimestre. "Ela está bem avançada nas negociações. ... Índia é uma possibilidade."

O executivo disse que os Estados Unidos seguem como mercado consumidor importante para a empresa brasileira, mas que a Embraer tem firmado relações com outros países. "O mercado americano vai continuar sempre sendo muito importante. A Embraer é líder, tem um papel decisivo, mas ela está diversificando e construindo uma relação com outros mercados. Acho que em breve teremos novidades, e o BNDES estará pronto para financiar", afirmou.

Mercadante comentou as operações da JBS, de venda de ações e dupla listagem da empresa no Brasil e nos Estados Unidos, lembrando que o banco de fomento fará novas operações de equity, entre elas o aporte na Eve, subsidiária da Embraer, que desenvolve um modelo de carro voador.

"Vamos voltar a fazer equity, que é uma coisa que não fazíamos há muito tempo, focada em dois objetivos estratégicos, descarbonização e inovação", disse Mercadante. "Isso é um investimento que o BNDES vai fazer. Às vezes a gente financia uma empresa, e vira potência econômica. Se o BNDES não faz equity, ele não cresce junto. Se ele cresce junto, ele tem mais lucro para investir."

Com o investimento anunciado de US$ 74,9 milhões na Eve, o BNDESPar terá uma participação societária de 4,4% na companhia.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Trump diz que patrulhará a capital dos EUA com tropas nesta quinta-feira

Câmara aprova urgência para projeto que isenta IR para quem ganha até R$5 mil

Ministério da Saúde de Gaza rejeita pedido de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

INSS: Gonet pede que Toffoli deixe comando de inquérito, hoje paralisado

Manchester City empresta meia Claudio Echeverri ao Bayer Leverkusen

Ministro defende cronograma da COP e diz e que todas delegações terão leitos disponíveis

Começa o desarmamento de facções palestinas nos campos de refugiados do Líbano

Unica elogia escolha de novos diretores da ANP e da Aneel

Procuradora-geral de Nova York recorrerá de decisão que anula multa milionária contra Trump

Incêndio atinge cobertura de prédio em construção no centro de São Paulo

Ministério da Saúde de Gaza rejeita apelo de Israel para evacuar hospitais para o sul do território