Topo

Notícias

Em mensagem obtida pela PF, Eduardo Bolsonaro chama o pai de ingrato

21/08/2025 14h47

O governo dos Estados Unidos anunciou nos últimos meses uma série de ações contra o Brasil e autoridades brasileiras, como o tarifaço de 50% sobre importações de produtos do país, uma investigação comercial contra o Pix e sanções financeiras contra o Ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky

Trump e integrantes de seu governo afirmam que Bolsonaro é alvo de uma "caça às bruxas" e que Moraes age contra a liberdade de expressão e empresas americanas que administram redes sociais. 

Na conversa, Eduardo ainda reclama que vai ter que passar "o resto da vida nessa porra aqui [EUA]". 

Print inquérito Polícia Federal

No dia seguinte, em outra mensagem, Eduardo pede desculpas ao pai porque estaria com raiva. E faz uma referência ao ex-presidente, Michel Temer, sobre como gostaria de ser tratado.  

"Quero que você olhe para mim e enxergue o Temer. Você falaria isso do Temer?", questiona. 

Print Inquérito Polícia Federal

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Em vitória para Trump, tribunal rejeita multa por fraude civil

Conmebol decidirá punições por violência na Argentina só depois de receber todos os relatórios

Trump pede libertação de ex-funcionária condenada por fraude eleitoral

Área plantada de milho na Argentina deve crescer 9,6% em 2025/26, diz bolsa

Tribunal nos EUA anula multa de US$ 464 milhões contra Trump em caso civil

Quem é a 'Negona do Bolsonaro', apoiadora citada pela PF em indiciamento

Imagem de líderes europeus esperando Trump na Casa Branca foi criada por IA

Brazil Potash fecha acordo para fornecer 900 mil t/ano de potássio para Keytrade

Chefe da ONU pede moderação dos EUA e da Venezuela

Em mensagem obtida pela PF, Eduardo Bolsonaro chama o pai de ingrato

Netanyahu ordena iniciar 'imediatamente negociações' para libertar reféns em Gaza