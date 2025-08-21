Em culto no Rio, Malafaia diz não temer prisão e liga Moraes aos nazistas

Em seu primeiro culto após ser alvo de mandado de busca e apreensão da PF (Polícia Federal), o pastor Silas Malafaia fez um sermão político, disse não temer ser preso e comparou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, aos nazistas.

O que aconteceu

O culto na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, zona norte do Rio, ocorreu na noite desta quarta e durou cerca de uma hora. Malafaia afirmou que democracias não estão ligadas a comunistas e socialistas, relembrou sua trajetória de apoio a diferentes candidatos em eleições e chamou Moraes de chefe da Gestapo, a polícia política do Estado Nazista.

O pastor contou aos fiéis como se deu a ação da PF contra ele ontem. Disse que estava com quatro cadernos, nos quais costuma anotar seus discursos. Os policiais os folhearam, e o pastor afirmou ter pedido para levar de volta apenas um. Então, o delegado teria ligado para seu superior, que teria mandado recolher tudo. Nesse momento, Malafaia afirmou que a determinação era do "chefe da Gestapo de Brasília, Alexandre de Moraes".

Malafaia também disse que, historicamente, sempre foi independente e que nunca usou a igreja politicamente. Defendeu que ele, enquanto Silas, não pastor, tem suas convicções morais e que se posiciona para que o Brasil melhore. Pela sua fé, afirmou não ter medo de ser preso, porque nada deve.

Com relação às mensagens trocadas com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), divulgadas ontem pela PF, disse que o vazamento foi benéfico. Apesar de criticar o que classificou como invasão de privacidade, afirmou que as mensagens mostram que ele não é "baba ovo" e que tem sua independência.

Alvo da PF

Malafaia foi alvo de uma operação de busca e apreensão da PF ontem, no bojo das investigações sobre tentativa de golpe de Estado. O pastor teve o celular apreendido logo depois de desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio, após viagem a Lisboa.

Moraes determinou o cancelamento dos passaportes de Malafaia. Ele está proibido de deixar o Brasil e de manter contato com outros investigados. Com a medida, o religioso está impedido de falar com Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, mesmo que por intermédio de outras pessoas.

Malafaia atuou na estratégia de coação, propagação de mentiras e ações coordenadas do grupo, segundo a PF. A investigação aponta que o pastor agia para coagir membros da cúpula do poder Judiciário em benefício de interesses ilícitos dos bolsonaristas.

Depois de prestar depoimento à PF no Galeão, Malafaia afirmou a apoiadores que Moraes é ditador e criminoso. "Ele estabelece o crime de opinião no Estado democrático de Direito. Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que pais é esse, que democracia é essa?", questionou a simpatizantes.

'Seu filho Eduardo é um babaca'

Em um áudio obtido pela PF, divulgado ontem, Malafaia criticou duramente Eduardo ao pai. "Desculpa, presidente. Esse seu filho Eduardo é um babaca, inexperiente, que está dando a Lula e à esquerda o discurso nacionalista", afirmou o pastor.

E, ao mesmo tempo, te ferrando. Um estúpido de marca maior. Estou indignado! Só não faço um vídeo e arrebento com ele por consideração a você.

Pastor Silas Malafaia, sobre Eduardo, em áudio a Jair Bolsonaro

Por meio de mensagens, Malafaia orientou Bolsonaro sobre como ele deveria se posicionar. O pastor sugeriu que o ex-presidente deveria selecionar os veículos de comunicação para ceder entrevistas e gravar um vídeo sobre os posicionamento de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

'VTNC, seu ingrato do caralho'

Na investigação que tem Malafaia sob suspeita, a PF obteve conversas entre Eduardo e Jair Bolsonaro. Em um trecho, o filho criticou as declarações do pai em uma entrevista ao portal Poder360 em 15 de julho. Nela, Bolsonaro disse que Eduardo não é "tão maduro". O parlamentar já havia dito que as falas do ex-presidente causavam "desconforto", mas as mensagens que enviou diretamente ao pai foram mais duras.

VTNC [vai tomar no c*], seu ingrato do caralho! Me fudendo aqui e você ainda te ajuda a se foder aí. Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga pra baixo, quem vai se foder é você

Mensagem de Eduardo Bolsonaro para Jair Bolsonaro

"E vai decretar o resto da minha vista nesta porra aqui [Estados Unidos]. Tenha responsabilidade!", complementou Eduardo. Em mensagens enviadas na madrugada seguinte, o filho pede desculpas e diz que se excedeu: "Peguei pesado, estava puto na hora."

Em nota divulgada à imprensa, o deputado classificou como "lamentável e vergonhosa" a divulgação das mensagens. "Conversas privadas, absolutamente normais, entre pai e filho e seus aliados", disse. Para ele, o objetivo da PF "não se trata de justiça, mas de provocar desgaste político".

Análise da PF divulgada hoje aponta que Bolsonaro recebeu R$ 30 milhões entre março de 2023 e fevereiro de 2024. O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) suspeita de indícios de lavagem de dinheiro e outros ilícitos penais por parte do ex-presidente e de Eduardo Bolsonaro.