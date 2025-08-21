Em áudio, Bolsonaro diz que ficou 'muito feliz' com Trump após tarifaço

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ter ficado "muito feliz" com o presidente americano Donald Trump logo após ele anunciar um tarifaço de 50% para produtos brasileiros que levou apreensão a diferentes setores da economia brasileira. A mensagem, recuperada pela PF, foi enviada por áudio de Whatsapp ao advogado da empresa de Trump em 17 de julho deste ano.

O que aconteceu

PF mapeou conversas entre ex-presidente e advogado da Trump Media e da Rumble, empresa que move ação contra Alexandre de Moraes nos EUA. Um dos diálogos mostra ex-presidente pedindo ajuda ao advogado Martin de Luca para uma nota que o ex-mandatário divulgaria em suas redes comentando o anúncio do tarifaço. Nesta conversa, Bolsonaro aproveita para manifestar sua gratidão ao presidente norte-americano.

Para investigadores, conversas entre Bolsonaro e De Luca expõem ex-presidente subordinado a agente estrangeiro contra os interesses do Brasil. Além de orientar Bolsonaro sobre como se posicionar, advogado chegou a compartilhar peça de ação movida pela Rumble contra Moraes nos EUA, além de terem compartilhado outros conteúdos. PF afirma que Bolsonaro "atua de forma subordinada a interesses de agentes estrangeiros, em alinhamento previamente condicionado ao

atendimento de pretensões dissociadas ao interesse nacional".

Advogado respondeu ex-presidente e disse que iria enviar um resumo de "como melhorar a comunicação em relação ao tarifaço". PF identificou ainda que o advogado criou conta na rede social X neste ano e vem utilizando ela para atacar o ministro do STF, em paralelo aos contatos que mantinha com o ex-presidente.



Mensagem expõe pela primeira vez a reação do ex-presidente enquanto diferentes setores econômicos e políticos estavam apreensivos com impacto do tarifaço. Na mensagem que divulgou nas redes sociais após a orientação do advogado americano, Bolsonaro não demonstrou felicidade, mas reforçou a ideia de que seria necessário garantir as "liberdades" no Brasil para fazer Trump recuar do tarifaço.

EUA acabaram realizando um tarifaço menor que o prometido inicialmente, mas sancionaram Moraes. O tarifaço oficializado em agosto tinha várias exceções e veio com impacto menor que o previsto quando Trump anunciou, em julho. Por outro lado, Estados Unidos sancionaram o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) na Lei Magnitsky.

Martin, peço que você me oriente também, me desculpa aqui tá, minha modéstia, como proceder. Eu fiz uma nota, acho que eu te mandei. Tá certo? Com quatro pequenos parágrafos, boa, elogiando o Trump, falando que a questão de liberdade tá muito acima da

questão econômica. A perseguição a meu nome também, coisa que me sinto muito... pô fiquei muito feliz com o Trump, muita

gratidão a ele. Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, pra chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martin.

Jair Bolsonaro ao pedir ajuda a advogado de Trump e manifestar gratidão ao presidente norte-americano

Presidente e filho indiciados

O relatório final da investigação foi encaminhado ao STF na sexta-feira (15). Bolsonaro e o filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Eduardo está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes.

Investigados tinham "ciência prévia" das ações dos EUA, conforme o relatório. "Verifica-se que os investigados não só tinham ciência prévia das ações que estavam por vir, como atuaram de forma coordenada, em unidade de desígnios, para concretização de sanções por governo estrangeiro contra o Estado brasileiro", diz o documento.

