Mulher de vídeo é vendedora de joias, e não a mais rica de Dubai

Publicações em redes sociais enganam ao dizer que Amira Aldahab seja a mulher mais rica de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e que ela envia 20 mil euros (R$ 127 mil) para quem comentar suas postagens.

Embora a grafia do nome varie conforme as postagens, a mulher que aparece nos vídeos realmente se chama Amira Aldahab, mas ela é uma vendedora de joias. Sua loja fica localizada em um shopping em Meca, na Arábia Saudita.

O que diz o post

A publicação mostra Amira Aldahab segurando muitas joias e na legenda está escrito que ela é a mulher mais rica de Dubai. A narração que acompanhas as imagens diz: "Ela é simplesmente a mulher mais rica de Dubai, dá dinheiro para todos que seguem nas redes. Basta comentar: 'Mulher rica'. Ela envia 20 mil euros como se fosse troco. Isso mesmo 20 mil, assim na lata. Deixe de lado os homens poderosos de Dubai. Ela supera todos eles. Seu nome é Amira Al Darabi, que em árabe significa ouro ou, como ela prefere, mulher dourada. Ela faz jus ao nome. Come folhas de ouro como quem come cereal".

Por que é falso

Mulher do vídeo é vendedora de joias. Por meio de buscas no TikTok, o UOL Confere encontrou o perfil oficial de Amira Aldahab (aqui e abaixo). Ela é uma vendedora de acessórios de ouro na Arábia Saudita.

A joalheria fica em outro país. A loja de Amira Aldahab fica no Zamzam Tower Market, em Meca, cidade na Arábia Saudita, e não em Dubai, como afirmam as publicações enganosas. Essa informação consta em postagens e legendas nos perfis oficiais dela no TikTok (abaixo) e no seu Instagram (aqui).

Localização do shopping na Arábia Imagem: TikTok- Amira_aldahab

Amira Aldahab se apresenta como especialista em ouro. Em suas redes sociais, ela disponibiliza um link para o Telegram, onde realiza vendas online. A vendedora se apresenta como "especialista em joias de ouro 21k e 18k, além de barras de ouro 24k" (veja abaixo).

Amira Aldahab se apresenta como "especialista em joias de ouro 21k e 18k, além de barras de ouro 24k" Imagem: Telegram- Amira Aldahab

Telegram de vendas da Amira Aldahab Imagem: Telegram - Amira Aldahab

Viralização. Uma publicação no Youtube tem mais de 113 mil visualizações até hoje

