Topo

Notícias

Mulher de vídeo é vendedora de joias, e não a mais rica de Dubai

21.ago.2025 - Mulher é vendedora de joias, e não a mais rica de Dubai - Arte/UOL Confere sobre reprodução/TikTok
21.ago.2025 - Mulher é vendedora de joias, e não a mais rica de Dubai Imagem: Arte/UOL Confere sobre reprodução/TikTok
do UOL

Nathália Moreira

Do UOL, em São Paulo

21/08/2025 13h08

Publicações em redes sociais enganam ao dizer que Amira Aldahab seja a mulher mais rica de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e que ela envia 20 mil euros (R$ 127 mil) para quem comentar suas postagens.

Embora a grafia do nome varie conforme as postagens, a mulher que aparece nos vídeos realmente se chama Amira Aldahab, mas ela é uma vendedora de joias. Sua loja fica localizada em um shopping em Meca, na Arábia Saudita.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

A publicação mostra Amira Aldahab segurando muitas joias e na legenda está escrito que ela é a mulher mais rica de Dubai. A narração que acompanhas as imagens diz: "Ela é simplesmente a mulher mais rica de Dubai, dá dinheiro para todos que seguem nas redes. Basta comentar: 'Mulher rica'. Ela envia 20 mil euros como se fosse troco. Isso mesmo 20 mil, assim na lata. Deixe de lado os homens poderosos de Dubai. Ela supera todos eles. Seu nome é Amira Al Darabi, que em árabe significa ouro ou, como ela prefere, mulher dourada. Ela faz jus ao nome. Come folhas de ouro como quem come cereal".

Por que é falso

Mulher do vídeo é vendedora de joias. Por meio de buscas no TikTok, o UOL Confere encontrou o perfil oficial de Amira Aldahab (aqui e abaixo). Ela é uma vendedora de acessórios de ouro na Arábia Saudita.

@amira_aldahab ???? ???? ????? ??? ?????? ????? ?? ??? ??? ? ??? ???? ??????? ???? ? ??? ???? ???? ??????? ???? ?????? ????? ??????? #??????_??????_?????_??_???_?????_????? #?????_????? #?????_????? #?????_????? #???_??????? #??? #??? #?????_?????_??_???_????? #?????? #???????? #????? #?????_??? #??????_???_??? #????????_????? #????? #??????? #???? #?????? #????_???? #?????? ? ????? ?????? - ????? ?????

A joalheria fica em outro país. A loja de Amira Aldahab fica no Zamzam Tower Market, em Meca, cidade na Arábia Saudita, e não em Dubai, como afirmam as publicações enganosas. Essa informação consta em postagens e legendas nos perfis oficiais dela no TikTok (abaixo) e no seu Instagram (aqui).

Localização do shopping na Arábia - TikTok- Amira_aldahab - TikTok- Amira_aldahab
Localização do shopping na Arábia
Imagem: TikTok- Amira_aldahab

Amira Aldahab se apresenta como especialista em ouro. Em suas redes sociais, ela disponibiliza um link para o Telegram, onde realiza vendas online. A vendedora se apresenta como "especialista em joias de ouro 21k e 18k, além de barras de ouro 24k" (veja abaixo).

É falso que Amira Aldahab seja a mulher mais rica de Dubai - Telegram- Amira Aldahab - Telegram- Amira Aldahab
Amira Aldahab se apresenta como "especialista em joias de ouro 21k e 18k, além de barras de ouro 24k"
Imagem: Telegram- Amira Aldahab
Telegram de vendas da Amira Aldahab - Telegram - Amira Aldahab - Telegram - Amira Aldahab
Telegram de vendas da Amira Aldahab
Imagem: Telegram - Amira Aldahab

Viralização. Uma publicação no Youtube tem mais de 113 mil visualizações até hoje

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

Fabíola Cidral conta como reconhecer logo de cara uma fake news

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Câmara aprova urgência para projeto que isenta IR para quem ganha até R$5 mil

Ministério da Saúde de Gaza rejeita pedido de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

INSS: Gonet pede que Toffoli deixe comando de inquérito, hoje paralisado

Manchester City empresta meia Claudio Echeverri ao Bayer Leverkusen

Ministro defende cronograma da COP e diz e que todas delegações terão leitos disponíveis

Começa o desarmamento de facções palestinas nos campos de refugiados do Líbano

Unica elogia escolha de novos diretores da ANP e da Aneel

Procuradora-geral de Nova York recorrerá de decisão que anula multa milionária contra Trump

Incêndio atinge cobertura de prédio em construção no centro de São Paulo

Ministério da Saúde de Gaza rejeita apelo de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

Ministro da Segurança de Buenos Aires acusa Conmebol de atrasar suspensão de jogo