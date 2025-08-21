Durante evento em SP, Lula critica banqueiros e intromissão de Trump na política do País

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 21, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve dar palpites da política brasileira. Durante a entrega de unidades odontológicas no Estado de São Paulo, o presidente disse que "apesar da arrogância", os americanos não possuem a qualidade dos dentistas brasileiros.

"Não tem lugar nenhum do mundo que tenha a qualidade dos dentistas que tem o Brasil. Nem os Estados Unidos da América, com a arrogância deles, têm a qualidade de dentistas que nós temos", afirmou o presidente.

Lula disse ainda que os ricos não precisam do governo federal, apenas quando necessitam de empréstimos. O presidente declarou ainda que os banqueiros acham que ele é um "babaca" por fazer investimentos em políticas de inclusão social.

"Quando um governo investe 400 bilhões de reais em políticas de inclusão social, tem gente que não gosta e acha que esse dinheiro deveria estar na especulação. Os banqueiros pensam para que gastar dinheiro com pobre? Esse Lula é um babaca", disse o presidente.

Nesta quinta, Lula entregou 400 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) em Sorocaba (SP). Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os veículos vão beneficiar 400 municípios e integram os investimentos do Novo PAC Saúde.