Discurso sobre presença militar na Ucrânia gera preocupação na Alemanha

Por Sarah Marsh e Matthias Williams

BERLIM (Reuters) - O discurso dos aliados sobre o envio de forças de paz europeias para proteger a Ucrânia como parte de um possível acordo de paz com a Rússia provocou uma reação negativa na Alemanha, um país ainda marcado por seu passado militarista nazista, mesmo que a perspectiva permaneça remota.

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, demonstrou abertura para a participação alemã em uma possível missão de manutenção da paz na Ucrânia, ao mesmo tempo em que enfatizou que tal decisão exigiria coordenação com os parceiros europeus e sua própria coalizão de governo.

Ele também observou que qualquer envio de tropas provavelmente exigiria um mandato do Parlamento, um desafio para um chanceler cuja própria nomeação só foi aprovada na segunda tentativa. A Rússia se opõe ferozmente ao envio de tropas da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e não está claro como essa força poderia funcionar.

Alice Weidel, líder da Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, acusou os conservadores de Merz de fomentadores de guerra por considerarem a ideia de tropas terrestres, classificando-a como "perigosa e irresponsável".

Até mesmo o ministro das Relações Exteriores de Merz, Johann Wadephul, alertou que o envio de tropas para a Ucrânia "provavelmente nos sobrecarregaria".

Há um desconforto na Alemanha em relação ao envio de tropas devido ao seu passado nazista e aos envios mais recentes para o Afeganistão e Mali, que foram amplamente vistos como fracassos. Há também uma reação contra o gasto de bilhões de euros em ajuda militar para a Ucrânia quando a economia da Alemanha está em dificuldades.

Enquanto isso, os formuladores de políticas estão nervosos com a possibilidade de sobrecarregar o Exército alemão, há muito negligenciado, e de serem arrastados para um confronto direto com uma potência nuclear.

"Obviamente, algo assim é extremamente polêmico na Alemanha", disse Marcel Dirsus, pesquisador não residente do Instituto de Política de Segurança da Universidade de Kiel, acrescentando que o governo teria muito cuidado.

"Não faz sentido gastar capital político em algo que talvez não se concretize", disse ele.

São águas difíceis de navegar para Merz, que, após vencer as eleições deste ano, prometeu tornar as Forças Armadas convencionais da Alemanha as mais poderosas da Europa, com o apoio de centenas de bilhões de euros em novos empréstimos.

Jens Spahn, líder parlamentar do partido União Democrata Cristã (CDU), de Merz, escreveu aos parlamentares pedindo-lhes que se abstivessem de especular publicamente sobre a questão, de acordo com uma carta que vazou para a mídia alemã.

A popularidade de Merz caiu desde que assumiu o cargo e o AfD, que assumiu posições favoráveis à Rússia e se opõe à ajuda com armas à Ucrânia, está liderando as pesquisas de opinião nacionais antes das eleições locais do próximo ano. O AfD postou uma imagem simulada no X de Merz sorrindo acima de cinco jovens alemães com os dizeres: "Merz quer enviar VOCÊS para a Ucrânia? Nós não!"

(Reportagem de Sarah Marsh, Matthias Williams, Rachel More e Madeline Chambers)