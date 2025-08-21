Topo

Notícias

Dirigente do Fed diz que não cortaria juros hoje e alerta para início de impacto tarifário

São Paulo

21/08/2025 12h48

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Beth Hammack, afirmou nesta quinta-feira, 21, que, com os dados econômicos atuais do país, optaria por manter a taxa de juros nos níveis atuais na reunião de setembro. A dirigente é integrante suplente do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

Segundo Hammack, leva de três a quatro meses para que a economia comece a perceber os efeitos da aplicação de tarifas. "Estamos no começo dessa janela. Estamos começando a ver o impacto das tarifas dos EUA", declarou, em entrevista ao Yahoo! Finance.

Ela apontou que os preços aos produtores estão subindo, mas que ainda não necessariamente estão sendo repassados aos consumidores.

"Nós não veremos efeito tarifário completo até o próximo ano. Aquela teoria econômica sobre um impacto tarifário único pode não se sustentar", acrescentou Hammack.

Para a presidente da distrital de Cleveland, a maior preocupação é de que a inflação esteja muito alta e indo para a direção "contrária". "Nós estamos próximos à meta no lado do emprego, mas não na inflação. A demanda por mão de obra pode estar caindo, mas a oferta também está. Drasticamente."

Sobre as tensões entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e a diretora do Fed Lisa Cook, Hammack ecoou o discurso de defesa da importância da independência dos bancos centrais. "Eu a conheço Cook muito bem e eu sei de sua alta integridade", concluiu.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Câmara aprova urgência para projeto que isenta IR para quem ganha até R$5 mil

Ministério da Saúde de Gaza rejeita pedido de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

INSS: Gonet pede que Toffoli deixe comando de inquérito, hoje paralisado

Manchester City empresta meia Claudio Echeverri ao Bayer Leverkusen

Ministro defende cronograma da COP e diz e que todas delegações terão leitos disponíveis

Começa o desarmamento de facções palestinas nos campos de refugiados do Líbano

Unica elogia escolha de novos diretores da ANP e da Aneel

Procuradora-geral de Nova York recorrerá de decisão que anula multa milionária contra Trump

Incêndio atinge cobertura de prédio em construção no centro de São Paulo

Ministério da Saúde de Gaza rejeita apelo de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

Ministro da Segurança de Buenos Aires acusa Conmebol de atrasar suspensão de jogo