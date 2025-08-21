Dilma não está entre alvos de sanções dos EUA por causa de Mais Médicos

A ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff (PT) não sofreu sanção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diferentemente do que afirmam publicações nas redes sociais.

As postagens trazem um vídeo que mostra um homem em um carro, com a legenda "Trump Sanciona Dilma Rousseff" e alegam que Dilma estaria entre as autoridades sancionadas por ter participação no programa Mais Médicos.

O programa foi, de fato, instituído no governo Dilma, em 2013, mas a ex-presidente não foi sancionada. No último 13 de agosto, o governo Trump, por meio do secretário de Estado, Marco Rubio, revogou os vistos de outras autoridades ligadas ao programa Mais Médicos: Mozart Júlio Tabosa Sales, hoje secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais e que hoje atua como coordenador-geral para a COP 30.

Rubio também cancelou os vistos da esposa e da filha de 10 anos de Alexandre Padilha, hoje ministro da Saúde, e que ocupava o mesmo cargo quando o Mais Médicos foi criado.

Dilma não foi citada no caso e não há qualquer registro oficial ou comunicado do governo dos Estados Unidos, seja na gestão de Trump ou em qualquer outra, sobre sanções aplicadas a ela. Uma busca nos comunicados oficiais do Departamento de Estado dos EUA, órgão responsável por emitir tais sanções, reforça essa informação, já que o nome de Dilma Rousseff não aparece em nenhuma das notas relacionadas ao caso. Em contraste, os nomes de Mozart Júlio Tabosa Sales e Alberto Kleiman são explicitamente citados em comunicado.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O autor do post investigado não respondeu ao contato da reportagem. No X, ele se apresenta como Eduardo Matos e diz que é ator, empreendedor, multiplicador e desenvolvedor. O Instagram o categoriza como criador de conteúdo digital. O perfil já teve outra publicação verificada pelo Comprova e recentemente postou, sem apresentar qualquer evidência, que Gleisi Hoffmann teria participado dos atos de vandalismo em 8 de janeiro de 2023.

O vídeo investigado chegou a mais de um milhão de visualizações nos perfis do criador do conteúdo no Instagram e no Facebook.

Por que as pessoas podem ter acreditado

O post associa Dilma a uma notícia real, mas que não tem relação com ela. Ao misturar um nome conhecido com um evento real (sanções dos Estados Unidos a figuras políticas), a publicação cria uma conexão falsa que confunde o leitor. As pessoas podem acreditar na notícia porque ela parece ter verdade e está inserida em um contexto político familiar.

A publicação se dirige a um público que já tem uma visão crítica em relação à Dilma Rousseff e ao programa Mais Médicos. O conteúdo reforça o viés de confirmação, ou seja, a tendência das pessoas de buscar e acreditar em informações que confirmem suas crenças pré-existentes. A legenda "Trump Sanciona Dilma Rousseff" é chocante e chamativa, fazendo com que as pessoas parem para ler, mesmo que o conteúdo não seja verdadeiro.

Fontes que consultamos: Consultamos reportagens de veículos jornalísticos a respeito das medidas do governo dos Estados Unidos envolvendo o Mais Médicos e comunicados oficiais do Departamento de Estado dos EUA. O Comprova pediu esclarecimentos à embaixada americana no Brasil e ao Departamento de Estado, mas não obteve respostas. Foi feita também uma consulta à lista de estrangeiros que foram alvo de sanções pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O Comprova já realizou checagens envolvendo esse perfil anteriormente e mostrou que Janja não foi sozinha à Rússia e não há provas de que ela seja vigiada por autoridades norte-americanas. Também publicou ser falsa a alegação de que o governo federal planeja cobrar taxa de donos de animais domésticos.

Notas da comunidade: A postagem no X não recebeu notas da comunidade até o momento da publicação desta checagem.

Este conteúdo foi investigado por UOL. A investigação foi verificada por, Estadão, Jornal do Commercio, Folha de S. Paulo. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 21 de agosto de 2025