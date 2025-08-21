Topo

Desonerações em julho somam R$ 10,067 bilhões, aponta Receita

Brasília

21/08/2025 10h47

As desonerações concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal de R$ 10,067 bilhões em julho de 2025, valor menor do que o registrado no mesmo mês de 2024, quando ficaram em R$ 10,128 bilhões, a preços correntes, de acordo com a Receita Federal.

No acumulado de 2025, as desonerações totalizaram R$ 70,854 bilhões, volume inferior ao registrado no mesmo período do ano passado (R$ 72,348, a preços correntes).

Esse é um tema sensível ao governo, que vetou integralmente a prorrogação da política de desoneração da folha de pagamentos de 17 setores econômicos, e apresentou uma medida provisória com uma proposta de reoneração gradual.

Sem a concordância do Congresso com o texto, o governo aceitou enviar o tema como projeto de lei com urgência constitucional para tentar negociar uma alternativa. Após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que cobrava uma medida de compensação para a benesse, o Legislativo avançou numa proposta, que foi sancionada em setembro de 2024 pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Adotada desde 2011, a desoneração da folha de pagamentos é um benefício fiscal que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20%, incidente sobre a folha de salários por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, a depender do setor produtivo. Na prática, a medida reduz a carga tributária da contribuição previdenciária devida pelas empresas.

