Departamento de Justiça dos EUA investigará diretora do Fed e pede sua remoção, diz Bloomberg News

(Reuters) - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos planeja investigar a diretora do Federal Reserve Lisa Cook, com uma autoridade informando o chair do banco central, Jerome Powell, sobre a investigação e incentivando-o a removê-la da diretoria, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira.

Uma carta enviada a Powell por Ed Martin, um membro do Departamento de Justiça que liderou investigações semelhantes sobre o senador Adam Schiff, da Califórnia, e a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, disse que o caso de Cook "requer um exame mais aprofundado", informou a Bloomberg.

"Neste momento, eu o encorajo a remover a Sra. Cook de seu Conselho", escreveu Martin. "Faça isso hoje, antes que seja tarde demais! Afinal de contas, nenhum norte-americano acha apropriado que ela sirva durante esse período com uma nuvem pairando sobre ela."

Questionado sobre a reportagem, um porta-voz do Fed se referiu à declaração de Cook na quarta-feira, quando ela disse que não tinha intenção de renunciar depois que o presidente Donald Trump pediu que ela deixasse o cargo com base em alegações feitas por um membro do governo sobre hipotecas que ela detém em Michigan e na Geórgia.

A Lei do Federal Reserve não fornece autoridade para que um chair do Fed remova outro membro da diretoria.

(Reportagem de Ann Saphir, em Jackson Hole, e Dheeraj Kumar, em Bengaluru)