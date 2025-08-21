Topo

Notícias

Departamento de Justiça dos EUA investigará diretora do Fed e pede sua remoção, diz Bloomberg News

21/08/2025 13h33

(Reuters) - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos planeja investigar a diretora do Federal Reserve Lisa Cook, com uma autoridade informando o chair do banco central, Jerome Powell, sobre a investigação e incentivando-o a removê-la da diretoria, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira.

Uma carta enviada a Powell por Ed Martin, um membro do Departamento de Justiça que liderou investigações semelhantes sobre o senador Adam Schiff, da Califórnia, e a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, disse que o caso de Cook "requer um exame mais aprofundado", informou a Bloomberg.

"Neste momento, eu o encorajo a remover a Sra. Cook de seu Conselho", escreveu Martin. "Faça isso hoje, antes que seja tarde demais! Afinal de contas, nenhum norte-americano acha apropriado que ela sirva durante esse período com uma nuvem pairando sobre ela."

Questionado sobre a reportagem, um porta-voz do Fed se referiu à declaração de Cook na quarta-feira, quando ela disse que não tinha intenção de renunciar depois que o presidente Donald Trump pediu que ela deixasse o cargo com base em alegações feitas por um membro do governo sobre hipotecas que ela detém em Michigan e na Geórgia.

A Lei do Federal Reserve não fornece autoridade para que um chair do Fed remova outro membro da diretoria.

(Reportagem de Ann Saphir, em Jackson Hole, e Dheeraj Kumar, em Bengaluru)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Unica elogia escolha de novos diretores da ANP e da Aneel

Procuradora-geral de Nova York recorrerá de decisão que anula multa milionária contra Trump

Incêndio atinge cobertura de prédio em construção no centro de São Paulo

Ministério da Saúde de Gaza rejeita apelo de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

Ministro da Segurança de Buenos Aires acusa Conmebol de atrasar suspensão de jogo

Muro invisível: manobra tenta conter colapso de praia em Balneário Camburiú

Pai entra em escorregador de escola, fica preso e é resgatado por bombeiros

Tarcísio cita preocupação com pessoas sendo investigadas judicialmente por 'fazerem críticas'

Grupo de 27 países pressiona Israel por acesso da imprensa estrangeira a Gaza

Não vejo interesse público, diz Tarcísio sobre conversas de Eduardo com pai

Uganda firma acordo com EUA para receber migrantes que tiveram pedidos de asilo rejeitados