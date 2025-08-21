Deficientes dão o primeiro golpe no ajuste fiscal de Milei; famílias se emocionam diante do Congresso

Pela primeira vez, a Câmara de Deputados conseguiu reunir dois terços dos votos para derrubar um veto do presidente Javier Milei. O revés legislativo contou com um amplo apoio da sociedade argentina, incluindo eleitores de Milei, contra o veto presidencial que abandona deficientes em nome do superávit fiscal. Agora, o veto precisa passar pelo Senado, onde a oposição é maioria.

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

Maricel Cardozo, de 59 anos, explicava à RFI que "estava bastante cética" quanto às chances de a Câmara de Deputados derrubar o veto de Milei à lei de Emergência em Deficiência, quando, de repente, os gritos de "aprovaram, aprovaram" fizeram milhares de deficientes, familiares e ativistas de direitos humanos explodirem em cantos e prantos diante do Congresso argentino.

"Agora temos uma luz de esperança. Nem tudo está perdido. Podemos continuar a acreditar na Democracia. Isto é um alívio para tantos setores vulneráveis da nossa sociedade", desabafa Maricel, com a voz embargada, entrecortada pelas lágrimas.

Ao seu lado, a irmã deficiente segurava um cartaz sobre a indiferença do mundo, a verdadeira surdez e mudez. Ao fundo, ecoaram pela praça do Congresso os gritos de "Argentina, Argentina", como se tivesse ocorrido uma vitória em um campeonato.

Com 172 votos contra o veto, 73 a favor e duas abstenções, o veto de Milei foi parcialmente derrubado na quarta-feira (20), graças, inclusive, a quatro dissidentes que racharam a bancada governista. O texto segue para o Senado, onde a oposição é maioria. Foi a primeira vez que a Câmara de Deputados derrubou um veto de Milei. Acredita-se que será a primeira vez que o Parlamento argentino derrubará um veto em toda a sua história.

Ajuste nos vulneráveis

Maricel é esposa, mãe e irmã de deficientes. A irmã, de 47 anos, totalmente dependente, tem síndrome de Down. A filha, de 37 anos, sofre de esquizofrenia. O marido, de 61 anos, teve um AVC há nove anos que o deixou com sequelas graves, dependente de cadeira de rodas, sem a fala e sem boa parte dos movimentos.

"O governo não tem autorizado novos medicamentos e tratamentos. Os centros de terapia, subfinanciados, não têm conseguido suportar os gastos. Não reajustam os valores desde dezembro de 2023. Se esta lei não passar, não sei se terei os medicamentos para eles no mês que vem", teme.

Para completar o quadro desesperador, em janeiro passado, a "serra elétrica" de Milei passou pelo Ministério da Segurança Pública, cortando os 16 anos de emprego de Maricel, arrimo de uma família com três deficientes.

"A administração deste governo me atingiu por todos os lados, da saúde ao trabalho. O grau de ignorância dos que administram o Estado é assustador. Estão desmantelando tudo. Deste governo, não espero nada. Não há sensibilidade social. Não há critério humano. Apelo para a boa vontade das pessoas para compreenderem que não existe um país sério se o déficit fiscal zero for à custa das pessoas", pondera.

O presidente Javier Milei, que se vangloria de aplicar "o maior ajuste fiscal da história", equivalente a 5% do Produto Interno Bruto desde o primeiro mês de governo, tinha vetado a lei de Emergência em Deficiência, aprovada pelo Congresso em 10 de julho. A aprovação foi a resposta dos legisladores ao governo que passa a sua "serra elétrica" de ajuste inclusive pelos setores vulneráveis da sociedade, como aposentados, hospitais infantis, universitários, professores e - para espanto da maioria - deficientes.