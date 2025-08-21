Topo

Dayforce chega a acordo para ser adquirida pela firma de private equity Thoma Bravo

Nova York

21/08/2025 16h01

A Dayforce chegou a um acordo para ser adquirida pela firma de private equity Thoma Bravo, anunciou a empresa de software de recursos humanos nesta quinta-feira, 21. A Thoma Bravo pagará US$ 70 por ação pela empresa - um prêmio de 32% sobre o preço de fechamento em 15 de agosto, o último dia antes dos relatos sobre uma possível aquisição.

A transação, que deve ser concluída no início de 2026, avalia a Dayforce em US$ 12,3 bilhões.

A empresa manterá seu nome e marca após o fechamento da transação. A sócia da Thoma Bravo, Tara Gadgil, disse que a firma ajudaria a Dayforce a "mover-se mais rápido, pensar maior e desbloquear ainda mais potencial de mercado e produto".

Uma subsidiária da Autoridade de Investimento de Abu Dhabi, um fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, também fará um investimento minoritário significativo como parte do acordo, acrescentou a Dayforce. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

