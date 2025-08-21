Dados atuais não exigem corte de juros do Fed, diz Hammack ao Yahoo Finance

Topo

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, disse nesta quinta-feira que, com base na situação atual da economia, os problemas contínuos com a inflação significam que não é o momento de reduzir a taxa básica de juros do banco central norte-americano.

"Eu entro em todas as reuniões com a mente aberta", afirmou Hammack em uma entrevista ao Yahoo Finance à margem da conferência do Fed de Kansas City em Jackson Hole. "Mas com os dados que tenho agora e com as informações que tenho, se a reunião fosse amanhã, eu não veria um caso para reduzir a taxa de juros", disse Hammack.

