Corte de apelações dos EUA anula multa de US$ 464 milhões contra Trump em processo civil

21/08/2025 12h30

Um tribunal de apelações do estado de Nova York anulou, nesta quinta-feira (21), uma multa de US$ 464 milhões (R$ 2,5 bilhões) imposta ao presidente americano, Donald Trump, em fevereiro de 2024 por fraude financeira em um processo civil.

Em sua decisão, o tribunal considerou que a penalidade "constitui uma multa excessiva que viola a Oitava Emenda da Constituição dos Estados Unidos", que proíbe sentenças desproporcionais.

