Topo

Notícias

Começa o desarmamento de facções palestinas nos campos de refugiados do Líbano

21/08/2025 13h32

As facções palestinas presentes nos campos de refugiados no Líbano começaram, nesta quinta-feira (21), a entregar suas armas às autoridades, em conformidade com um acordo alcançado em maio para garantir o monopólio das armas ao Estado libanês.

"Hoje começa a primeira fase do processo de entrega de armas nos campos palestinos", informou em um comunicado o presidente do Comitê de Diálogo Libanês-Palestino, Ramez Damaschkieh.

A operação começará no campo de Burj el-Barajneh, em Beirute, onde será entregue um primeiro lote de armas que ficará sob a custódia do exército libanês, acrescentou.

Um fotógrafo da AFP viu dezenas de combatentes vestidos com uniformes militares e armados com fuzis, enquanto uma multidão se reunia em frente à sede em Beirute do Fatah, o movimento do presidente palestino Mahmoud Abbas.

Em maio, Abbas viajou a Beirute - sua primeira visita ao Líbano desde 2017 - e chegou a um acordo com o presidente libanês, Joseph Aoun, para entregar às autoridades todas as armas presentes nos campos palestinos.

Em paralelo, o Líbano está submetido a fortes pressões dos Estados Unidos para conseguir o desarmamento do Hezbollah, após as graves perdas infligidas ao movimento pró-iraniano durante sua guerra contra Israel no ano passado.

Em 5 de agosto, o governo encarregou o exército de elaborar um plano para desarmá-lo antes do final de 2025.

O enviado americano Tom Barrack elogiou, nesta quinta-feira, as medidas para iniciar o desarmamento e parabenizou o governo e o Fatah pelo que classificou como um "passo histórico para a unidade e a estabilidade, que demonstra um verdadeiro compromisso com a paz e a cooperação".

lk/jsa/hme/cab/hgs/mb/ic/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Conmebol decidirá punições por violência na Argentina só depois de receber todos os relatórios

Trump pede libertação de ex-funcionária condenada por fraude eleitoral

Área plantada de milho na Argentina deve crescer 9,6% em 2025/26, diz bolsa

Tribunal nos EUA anula multa de US$ 464 milhões contra Trump em caso civil

Quem é a 'Negona do Bolsonaro', apoiadora citada pela PF em indiciamento

Imagem de líderes europeus esperando Trump na Casa Branca foi criada por IA

Brazil Potash fecha acordo para fornecer 900 mil t/ano de potássio para Keytrade

Chefe da ONU pede moderação dos EUA e da Venezuela

Netanyahu ordena iniciar 'imediatamente negociações' para libertar reféns em Gaza

Justiça da Califórnia analisa pedido de liberdade condicional dos irmãos Menéndez, que viraram série na Netflix

Violência na Argentina assola novamente o futebol na América do Sul