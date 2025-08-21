Coaf suspeita de lavagem de dinheiro em transferências de Eduardo

Um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) feito a pedido da Polícia Federal identificou suspeitas de lavagem de dinheiro em operações financeiras do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O que aconteceu

Eduardo recebeu R$ 4,16 milhões entre setembro de 2023 e junho de 2025. No mesmo período, ele transferiu R$ 4,14 milhões. As operações suspeitas de lavagem de dinheiro, no entanto, ocorrem desde março de 2023, segundo o Coaf.

O principal remetente dos recursos foi o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele destinou R$ 2,1 milhões ao filho. Eduardo também recebeu R$ 683.600 da Eduardo B Cursos, empresa da qual ele e sua esposa, Heloísa Bolsonaro, são sócios.

Entre os principais destinatários está uma empresa de câmbio, que recebeu R$ 1,7 milhão. Já Heloísa foi destinatária de R$ 212.300.

Relatório do Coaf foi incluído em inquérito da Polícia Federal. Bolsonaro e o filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O relatório final foi enviado ao STF na sexta-feira.

O documento apresenta comunicações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro e outros ilícitos. "Fica a cargo da autoridade policial solicitar novas pesquisas, caso entenda necessário, bem como a avaliação sobre posteriores diligências relacionadas", diz o relatório.

O UOL procurou a assessoria de Eduardo Bolsonaro. Caso haja manifestação, esse texto será atualizado. Em nota divulgada ontem, o parlamentar disse que o "objetivo" do indiciamento "não se trata de justiça, mas de provocar o desgaste político" dele e de seus aliados. Ele também afirmou que "causa espanto" a PF apontar "supostos partícipes de um crime absolutamente delirante".

Bolsonaro movimentou 30 milhões

Ex-presidente recebeu cerca de R$ 30 milhões em suas contas bancárias entre março de 2023 e fevereiro de 2024. A análise foi feita pela PF com base em relatório do Coaf.

O órgão também citou suspeita de lavagem de dinheiro nas transações de Bolsonaro. Em nota na tarde de hoje, os advogados de Bolsonaro disseram apenas que "jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta", mas não comentaram as demais acusações.