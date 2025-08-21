Topo

Notícias

Chefe de inteligância nacional dos Estados Unidos anuncia cortes na agência

21/08/2025 06h22

A chefe do Escritório de Inteligência dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, anunciou que fará cortes significativos na agência, que, segundo ela, "ficou aquém" no cumprimento de sua missão e está "repleta de abuso de poder".

Gabbard disse que reduzirá o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI) em 40% até o final do ano fiscal de 2025, uma economia avaliada em 700 milhões de dólares (3,8 bilhões de reais).

"Nos últimos 20 anos, o ODNI se tornou inchado e ineficiente, e a comunidade de inteligência está repleta de abuso de poder, vazamentos não autorizados de informações confidenciais e politização do uso da inteligência como uma arma", afirmou Gabbard em um comunicado.

Em uma série de posts nas redes sociais, a chefe da agência acrescentou que está "cortando a burocracia excessiva, erradicando atores do estado profundo e restaurando o foco de sua missão".

Ela também justificou os cortes com acusações contra o governo anterior de Joe Biden, democrata, ao afirmar que um dos centros de inteligência foi "utilizado pela administração anterior para justificar a supressão da liberdade de expressão e censurar a oposição política". 

O presidente Donald Trump assumiu o cargo em janeiro com a promessa de reduzir o tamanho do governo federal e, desde então, fez cortes em diversas agências federais.

sla/jgc/cjc/mas/fp

© Agence France-Presse

