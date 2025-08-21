Topo

Notícias

Chance de Fed cortar juros em setembro cai para 71,5% em meio a sinais hawkish de dirigentes

São Paulo

21/08/2025 13h07

O mercado financeiro reduziu as apostas em um corte nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na reunião de setembro, após diversos presidentes de distritais do BC americano, como Beth Hammack (Cleveland), Raphael Bostic (Atlanta) e Jeffrey Schmid (Kansas City), demonstrarem uma abordagem mais hawkish em relação à política monetária. A expectativa também se concentra para o discurso do chefe da instituição, Jerome Powell, marcado para a sexta-feira, 22, no Simpósio de Jackson Hole.

De acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group, a chance estimada de redução de juro em 25 pontos-base (pb) no próximo encontro era de 71,5%, por volta das 12h20 (de Brasília).

Na quarta-feira, a probabilidade era de 82,4%. Na contramão, a chance de manutenção dos juros em setembro passou a ser de 28,5%, ante 17,6% no dia anterior.

Para o horizonte até dezembro, a chance principal era de redução acumulada de 50 pb, a 46,4%. O cenário principal era seguido pela possibilidade de um corte mais agressivo, de 75 pb, a 25,9%, enquanto a chance de uma redução acumulada mais branda, de 25 pb, era de 23,9%.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Não vejo interesse público, diz Tarcísio sobre conversas de Eduardo com pai

Ministério da Saúde de Gaza rejeita apelo de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

Uganda firma acordo com EUA para receber migrantes que tiveram pedidos de asilo rejeitados

Autópsia descarta 'intervenção de terceiro' na morte de francês transmitida ao vivo

Mulher de vídeo é vendedora de joias, e não a mais rica de Dubai

Índia e Rússia concordam em fortalecer laços comerciais após reunião em Moscou

'Vitória total', diz Trump após ter multa de US$ 464 milhões anulada

Quem é Fernanda Bolsonaro, que PF dizer ser autora de arquivo sobre asilo

Israel começa preparativos para invadir Gaza; hospitais devem ser evacuados

Reformistas e moderadores do Irã defendem relações diplomáticas com Estados Unidos

Após xingamentos, Eduardo Bolsonaro grava vídeo em apoio a Silas Malafaia