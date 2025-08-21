Para quem gosta de carros, é divertido entrar no site das montadoras e configurar o veículo pretendido de acordo com seu gosto pessoal.

Geralmente, é possível escolher versões, cores, opcionais e acessórios. Entretanto, no momento da compra, nem sempre a configuração escolhida estará disponível a pronta entrega. É comum aceitar algo que já está no estoque da concessionária, se o cliente não quiser entrar em uma lista de espera, que pode levar meses, apenas para atender um capricho pessoal.

Já no mercado de usados, seria bom se todos também fossem mais flexíveis e aceitassem aquilo de melhor que está disponível - contudo, infelizmente, muitos se apegam a caprichos e, por teimosia, fecham os olhos para boas oportunidades.

'Agulha no palheiro'

Imagem: Folhapress

Eu atendo muitas pessoas com pedidos que são equivalentes ao ditado popular de "procurar agulha no palheiro".

Você abre os classificados, coloca os filtros e nada - ou quase nada - aparece.

Quando isso acontece, o serviço se torna inviável, pois é necessário aguardar aparecer alguma oportunidade, que pode nem existir mais, enquanto outras boas são desperdiçadas.

Até entendo que, dependendo da oferta do modelo pretendido, pode ser mais fácil conseguir algo do jeitinho que o cliente quiser. Mas, no geral, procurar bons carros usados é difícil, e fica ainda mais difícil se tiver de atender certos desejos.

Na coluna desta semana, apresento cinco exigências ou características que podem ser deixadas de lado na busca por um carro usado. Confira:

1 - Você precisa mesmo de um SUV?

Imagem: Divulgação

Dos carros que tenho na garagem, nenhum deles é exatamente o modelo que eu procurava no início. Isso porque não me prendo a uma única opção - assim, aumento as chances de encontrar algo que realmente atenda as minhas necessidades.

Quem se fixa apenas no modelo "A" pode perder um excelente "B" simplesmente por não considerar outras alternativas.

O mesmo vale para o tipo de carroceria.

Hoje, a moda é o SUV, mas será que você realmente precisa de um? Sedãs e hatches continuam sendo ótimas opções que atendem a maioria das necessidades.

Um dos meus carros, por exemplo, é duas portas - menos prático, é verdade - mas foi o melhor que consegui com o baixo orçamento que tinha na ocasião da compra dele.

2 - Não se prenda a uma versão específica

Imagem: Divulgação

Nos carros zero-quilômetro, a diferença entre versões costuma ser grande e influencia bastante no preço.

Já no mercado de usados, com o tempo, essa diferença diminui.

Isso significa que versões mais completas podem ser mais atrativas, mas nem sempre é nelas que está o melhor negócio.

Muitas vezes, uma versão de entrada ou intermediária pode valer muito a pena. Afinal, hoje quase todos os modelos já trazem itens básicos de segurança e conforto. Em muitos casos, as versões superiores só oferecem detalhes que não fazem tanta diferença no dia a dia.

3 - Não restrinja a compra a itens opcionais

Imagem: Divulgação

O raciocínio é o mesmo: opcionais são interessantes, mas não devem ser determinantes.

O mercado sempre avalia o carro pela versão e não pela quantidade de itens extras.

Sim, é ótimo encontrar um usado com teto solar, mas não é isso que define se a compra é boa ou não. Muitas vezes, a melhor oportunidade está justamente em um carro sem opcionais. Isso pode até servir como argumento para negociar um preço melhor.

Não faltam exemplos de opcionais que raramente são utilizados por seus donos. Um bom exemplo, é o "park assist", que, por mais avançado que seja, poucos utilizam.

4 - Cor não deve ser principal fator de compra

Imagem: Divulgação

Confesso: não gosto de carros pretos. São lindos quando bem lavados e polidos, mas quem já teve um sabe a dificuldade em mantê-lo limpo.

Um carro prata, por exemplo, "disfarça" bem mais a sujeira e se torna mais prático no uso diário.

Mas, no fim das contas, essa preferência pessoal pouco importa. Já tive vários carros usados pretos, justamente por serem as melhores oportunidades do momento em que precisei de um automóvel. Não dava para deixar passar.

Muitos clientes, no entanto, se apegam demais à cor - interna ou externa - e acabam limitando a procura.

Minha recomendação é simples: aceite qualquer cor. Não existe isso de que uma cor atrapalha na revenda. Quando o carro é bom, sempre haverá interessados.

5 - Baixa quilometragem não garante bom negócio

Imagem: Divulgação

Muita gente torce o nariz para carros rodados e acaba se prendendo ao número no hodômetro. Esse preconceito só alimenta o golpe da adulteração de quilometragem.

A verdade é que existem carros mais rodados em condições melhores do que outros pouco usados.

Se a média no Brasil é de 15 mil quilômetros por ano, por que um carro com dez anos e 150 mil quilômetros seria um problema? O que importa mesmo é a manutenção em dia, mas muitos nem querem olhar o carro se for muito rodado.

O mercado está cheio de opções com quilometragem mais alta, mas em ótimo estado - e, muitas vezes, por preços melhores. O erro é acreditar que só vale a pena comprar carro pouco rodado e ainda correr o risco de cair no golpe da adulteração.

Para fechar o raciocínio, no mercado de usados, quem é flexível encontra os melhores negócios. Abrir mão de modelo, versão, opcionais, cor ou até quilometragem pode ser justamente o que vai colocar você no caminho de uma excelente compra, como as que eu sempre faço.