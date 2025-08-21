Topo

Caribenha Evertec compra 75% de brasileira Tecnobank por quase R$800 mi

21/08/2025 09h12

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia caribenha de tecnologia para serviços financeiros Evertec anunciou nesta quinta-feira compra de participação de 75% da brasileira Tecnobank, em uma transação de R$787 milhões.

A Tecnobank atua no registro de contratos de financiamento digital de veículos no país e a Evertec se tornou mais conhecida no Brasil depois de acertar em meados de 2023 a compra de outra empresa brasileira de tecnologia, a Sinqia, criadora de softwares para o setor financeiro, por R$2,4 bilhões.

O acordo prevê ainda que a Evertec poderá exercer "no futuro" a aquisição dos 25% restantes da Tecnobank, que tem atuação em 16 Estados do Brasil.

A conclusão da operação está prevista para o quarto trimestre deste ano, se a transação for antes aprovada por autoridades como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Antes da Tecnobank e da Sinqia, a Evertec comprou no Brasil a PaySmart, integrando a empresa em 2023.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

