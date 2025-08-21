Topo

Homem é preso após abandonar cão no aeroporto de Florianópolis; vídeo

21/08/2025 17h04

Um homem foi preso em flagrante ontem por suspeita de abandonar um cachorro no Aeroporto Internacional de Florianópolis.

O que aconteceu

Homem tentou embarcar com cão, mas foi impedido pela companhia aérea, informou a PCSC (Polícia Civil de Santa Catarina). Imagens de câmeras de segurança mostram ele abandonando o animal, que estava dentro da caixa de transporte, no estacionamento do aeroporto.

Funcionários da Floripa Airport — concessionária que administra o aeroporto — encontraram o cão e acionaram a polícia. Os investigadores verificaram que o passageiro havia embarcado para Brasília e entraram em contato com autoridades locais.

Policiais civis o Distrito Federal fizeram a abordagem e a prisão em flagrante após o desembarque do passageiro. Ele responderá por maus-tratos a animal, na modalidade de abandono de cão.

Cachorro "está bem" e "foi adotado por um funcionário do aeroporto", informou a PCSC ao UOL. A reportagem também solicitou mais informações sobre o resgate do animal à Floripa Airport, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.

