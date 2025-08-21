Topo

Notícias

Cancelamentos superam vendas em 27,1 mil t da safra 2024/25 de milho, diz USDA

21/08/2025 11h30

São Paulo, 21 - Exportadores dos Estados Unidos relataram que os cancelamentos superaram as vendas em 27,1 mil toneladas de milho da safra 2024/25, na semana encerrada em 14 de agosto, informou nesta quinta-feira, 21, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os principais compradores na semana foram Israel (56,1 mil t), Itália (29,7 mil t), Vietnã (19 mil t), Colômbia (11,4 mil t) e Malásia (6 mil t), que não compensaram os cancelamentos feitos por destinos não revelados (54,5 mil t), Coreia do Sul (54 mil t), Japão (49,2 mil t), Reino Unido (4,6 mil t) e México (3,1 mil t).Para a temporada 2025/26, o saldo de vendas alcançou 2,86 milhões de toneladas. Os principais compradores foram destinos não revelados (949,4 mil t), México (749 mil t), Coreia do Sul (201 mil t), Japão (187,9 mil t) e Espanha (187 mil t), que compensaram os cancelamentos de Indonésia (1,3 mil t). A soma das vendas, de aproximadamente 2,833 toneladas, superou o projetado por analistas, que estimavam vendas de 200 mil até 2,20 milhões de toneladas.As exportações somaram 1,041 milhão de toneladas, baixa de 32% ante a semana anterior, e de 21% diante da média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos foram México (316,8 mil t), Japão (190,7 mil t), Coreia do Sul (131 mil t), Colômbia (82,9 mil t) e Israel (56,1 mil t). *Com informações da Dow Jones Newswires

