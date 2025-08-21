Topo

Notícias

Câmara aprova urgência para projeto que isenta IR para quem ganha até R$5 mil

21/08/2025 14h01

BRASÍLIA (Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade, um pedido de regime de urgência para o projeto que isenta de Imposto de Renda pessoas que ganham até R$5 mil por mês.

O regime de urgência -- que confere uma tramitação mais acelerada à proposta, uma promessa de campanha altamente popular do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a pouco mais de um ano das eleições gerais de 2026 -- foi aprovado pelos deputados de maneira simbólica, sem a necessidade de votação nominal no painel.

Ainda não foi definido o dia da votação do mérito da proposta em plenário.

"Nas próximas reuniões, vamos definir a data da pauta", anunciou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

"Conversaremos também com o relator, deputado Arthur Lira (PP-AL), que já aprovou o seu relatório na Comissão Especial, para que possamos anunciar a data de votação do mérito da matéria", acrescentou, enquanto anunciava a aprovação do pedido de urgência.

Sob a relatoria de Lira, o projeto prevê que a isenção para quem ganha até R$5 mil será compensada pela cobrança de imposto de pessoas que ganham mais de R$50 mil por mês. O projeto foi apresentado pelo governo em março.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)

