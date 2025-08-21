Topo

Bundesbank: recuperação da economia alemã sofre revés no 2º trimestre, com queda de 0,1% do PIB

21/08/2025 16h54

O Bundesbank, banco central da Alemanha, afirmou nesta quinta-feira, 21, em seu relatório mensal, que a recuperação da economia alemã sofreu um revés no segundo trimestre de 2025. De acordo com a estimativa preliminar do Escritório Federal de Estatísticas, o Produto Interno Bruto (PIB) real diminuiu 0,1% no período após ajuste sazonal.

Dados revisados indicam que o PIB ainda estava crescendo significativamente nos dois trimestres anteriores. Houve pouca mudança no mercado de trabalho no segundo trimestre, enquanto o emprego estagnado e a diminuição das pressões inflacionárias prejudicaram o crescimento dos ganhos, acrescentou o BC.

O relatório apontou ainda que, enquanto os rendimentos dos títulos do governo dos EUA subiram, os rendimentos dos Bunds tiveram pouca alteração no geral; ainda assim, o euro se apreciou significativamente em relação ao dólar americano.

"Considerando tudo, as taxas de juros dos EUA mais altas em relação à zona do euro e a persistente depreciação acentuada do dólar podem indicar uma perda de confiança entre os investidores internacionais na política econômica e fiscal americana", pontuou o BC alemão.

