Bruno Moretti é o mais cotado para presidir conselho da Petrobras, diz fonte

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil, Bruno Moretti, é o mais cotado para assumir a presidência do conselho de administração da Petrobras, com a renúncia de Pietro Mendes da posição na véspera, disse uma fonte com conhecimento do assunto à Reuters.

Essa pessoa, que falou na condição de anonimato, afirmou que o nome de Moretti, já integrante do conselho da Petrobras, está sendo defendido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e "tem simpatia do presidente Lula".

A informação sobre a preferência de Moretti dentro do governo para o cargo de chairman da Petrobras foi publicada mais cedo por meios de comunicação como Broadcast e pelo Valor Econômico.

Já Pietro Mendes saiu do colegiado da Petrobras após ter tido seu nome aprovado pelo Senado Federal como membro da diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Procurados, o Ministério de Minas e Energia, a Casa Civil e a Petrobras não comentaram o assunto imediatamente.

(Por Marcela Ayres)